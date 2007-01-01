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Благоустройство

Заводскую площадь благоустроят в Кирове

Работы ведутся в рамках программы «Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях» национального проекта «Жилье и городская среда», сообщил 2 октября глава администрации района Игорь Феденков.
Дмитрий Ивьев
14:25 сегодня
0 188
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На площади уже появились пешеходные зоны и парковки. Готовится место для детской площадки.

В новом месте для отдыха смонтировали освещение, установили памп-трек и отреставрировали два памятника.

Подрядчик еще должен установить теневые навесы, парковые качели и обустроить велопарковку. На площади высадят клены и туи.

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калужская область
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Лента комментариев
best85

В таком случае в "морге среди своих" возмущаться придётся и про ПДД ,и зачем их знать. Инспектору без разницы кого оформлять.

...
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14:33 сегодня
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best85

По мне хоть ведро одень и свечку держи на всякий случай, на проезжей части каждый участник дорожного движения должен себя обозначить.

...
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В Калужской области сбили 40 велосипедистов
14:30 сегодня
7 1656
КаПеПа

автомобилисты паркуются где и как попало, пешеходы идут где хотят, классика...

...
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13:41 сегодня
5 2441
йЮкея

реально смешно, всего 200 чел))) а где остальные то?

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mrTJohn

Англичанка, очевидно.

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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Это какая-то аномалия, потому что:

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Василёк

интресно, если автору заголовка волосы обрезать по пятки - он тоже это стрижкой назовет ?

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Василёк

"разбитая жизнь водителя" - эпитет достойный кп40

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В Калуге люди продолжают бежать под машины на ликвидированном пешеходном переходе
10:46 сегодня
5 2441
megathrone

Странный вопрос... Переход мешал там проезжать, т.к. из-за бесконечного потока пешеходов машины скапливались на коротком отрезке дороги и был постоянный затор на перекрестке.

...
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В Калуге люди продолжают бежать под машины на ликвидированном пешеходном переходе
10:45 сегодня
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Василёк

аномальная вода в калужской пустыне

...
Авто и транспорт
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