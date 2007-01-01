Заводскую площадь благоустроят в Кирове

Работы ведутся в рамках программы «Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях» национального проекта «Жилье и городская среда», сообщил 2 октября глава администрации района Игорь Феденков.

На площади уже появились пешеходные зоны и парковки. Готовится место для детской площадки.

В новом месте для отдыха смонтировали освещение, установили памп-трек и отреставрировали два памятника.

Подрядчик еще должен установить теневые навесы, парковые качели и обустроить велопарковку. На площади высадят клены и туи.