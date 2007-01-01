+13...+14 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство В Калуге спилили деревья на улице Баженова
Благоустройство

В Калуге спилили деревья на улице Баженова

Во вторник, 1 октября, с тротуаров вывозят остатки веток и пни.
Дмитрий Ивьев
16:43 сегодня
0 245
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Маленький трактор грузит все в кузов самосвала.

Напомним, также работы по вырубке сухих и аварийных деревьев продолжается на улицах Ленина, Луначарского, Никитина и Тульской.

Новости по тегу
деревья
Лента настроения
10 оценили
50%
0%
0%
0%
10%
40%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Белый Орёл

Может что-то в консерватории подправить?

...
Общее
Кольцо площади Победы стало тоньше?
16:48 сегодня
4 1397
SergeyKLG

Кто нибудь ответит за это?

...
Авто и транспорт
В Калуге закрыли для пешеходов тротуар на площади Победы
16:29 сегодня
1 835
bmnw

Пробки не уменьшились после уничтожения пешеходной инфраструктуры?... И такое бывает, оказывается? Думаю, нужно сделать запрет на появление на улице без автомобиля в радиусе 500 метров от этого места, тогда точно "всё поедет"

...
Авто и транспорт
Хаос на площади Победы: переход убрали, но люди идут под машины
15:34 сегодня
5 4473
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

 Как то скупо описан этот "объект культурного наследия".

...
Общество
Сельская усадьба Барыкова в Бабынинском районе станет объектом культурного наследия регионального значения
14:26 сегодня
1 497
Белый Орёл

Как обычно, ничего не меняется, как мозгов не было так и нет

...
Авто и транспорт
Хаос на площади Победы: переход убрали, но люди идут под машины
14:14 сегодня
5 4473
ajax

Коммент, достойный отдельной статьи! Как обычно. Берите пример!

...
Общество
Дом Булата Окуджавы в Калуге сохранил статус памятника
12:13 сегодня
5 999
Jaromir

На счёт вина это вопрос, не слышал такого. А вот "А теперь из-за этого "Почетного гражданина Калуги", власти третируют бедную женщину, которой выпало "счастье" содержать этот никчёмный "мемориал" за свой счёт." - реально справедливо.

...
Общество
Дом Булата Окуджавы в Калуге сохранил статус памятника
12:07 сегодня
5 999
Jaromir

Не большая ошибка. В доме постоянно живут. Ставни закрыты по причине того, что постоянно кто-то лезет туда по ночам и не только.

...
Общество
Дом Булата Окуджавы в Калуге сохранил статус памятника
12:05 сегодня
5 999
sozimov2016

Подземные переходы? Не, не знаем. Это только на Гагарина можно сделать такой арт-объект для художников и вандалов. А в центре города никак.

...
Авто и транспорт
Хаос на площади Победы: переход убрали, но люди идут под машины
12:01 сегодня
5 4473
SergeyKLG

Ничего не изменится. Пробки там останутся. Зато более опасным станет переход возле сквера интернационалистов.

...
Авто и транспорт
Хаос на площади Победы: переход убрали, но люди идут под машины
11:25 сегодня
5 4473
Афиша
Спектакли и оперы: что приготовили для калужан в ближайшую неделю
Новости компаний
eyJpdiI6IktDRzdRdVNDa1k5NmxIdGhWNEprM1E9PSIsInZhbHVlIjoieFJNSG1yYVBrTzlEcVJ3TTF5VTlUWXNqdzk2ek1KVDl1M3UzbUZIZWVuWTZtaitjQi9XNmNzVUJRbXF3T2lkWTNnMzlRc3kyME1QQ1BsaDJwMEkva0dkRzRnL0QwZnZXcEN0ekVRNnJ4K01mM1lZT3U2enVnTHJicXpHbENtbE5nM2pmQkM5TWFRWWFxYjgvK1dPV0NzRUI2bjU2TVBNV0E3YkZWZkNaWUEvVlNCeDVYSGM4UkJJMG1qQ0dpM3krWHNLOFBWOXliS2dTVUJWRWFObU1HUXU4eHdXc0RFblJYOVA3ZlpjSjJPWFY3RzducURobnRIeUd0OVA3Z1hVU0dHM3A2RVd1TEJzc2hZd0dYSWI5eURZQ05pZk1oTzNTT3ArWkN6eWZZbnJySXBMWFptNHdsYnc5Y0lFNmFjWlplaE9SaHpOVG94Q0pnR3ZVak5DWTM1WHhjejhBYnFpOG4vZ0RvN1NmdnFKajBEUjBFMmExckVYTHhqUmNNQkJHSVZXOXY1dzNudlBuUFhqbEJWVlZVSUd1czlmTkIwU2FSRG43MFNwQ29QTWpmSk14S2VrTGhYK01pM1NuQmJTYkNjZU9UWDNCVzA3OTVRUEV4K01HOFA0czdRZFNkZ25LVGp0cFFUQWozTGc0Y1dUTnAvdENrU1hTTUM4ZTNCakpYb3VTV0JYSlA1dFRCS3pUWllWWjhoQ3dYTXdja3dqZHM1d0c3Njl1dGpyaVVEanhNakp1K3Q1bmcwRHdjZnM4bHg1bVNTTkxWZlFHeFgxRW5vUkpxby9qeERUdGJYeXprZXBtWmpZd3lxdUZHVjJHT0tIeHF2Nk8rWUQ0N0QwUSIsIm1hYyI6ImQyYWUzOGJhNWNiY2U5MGYzYTIzNjMzODA0MDU3MTg5ZGY2ODYwZmQwN2E5NzVmMzM3OTcwMjhjMDA1Nzc4YmYiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6Ik45ck5qRVM3Nis0Z2VvaEtsbXJjbVE9PSIsInZhbHVlIjoiMnlRamF2VUdoZ0t5QUdIaU5CWTNRajF5Z09mUklVTHU2UDZQWGJCU3RaVXhGaE1zYmJSWkxIYjZTaUdiRFNUSGZ4UCtnd0liYTJwUTY2R1drMGRieGM4M1dpQUFFU0NHRHp3azNJSWhvUERJTERaOHFqVnZkZmNEVFJVanZzemp2RW41SVJDaWwvZlo5eS9seHdNUGJzVUFuVmxTQVpDQmJXZ01tdGRRWCtuWkU0TXNOVkgzMEErcEFmZjVHbDh6NUNTSzl5VDlTVXRMQXVLMzM4UUtFbmdMdVRMeCtISEZHRjhPQUVXTE1NS1hnVk5vZFAwNzVTemFOYnMzNE5JREhpUFRPc0lKazE4N0JCVGtNVnU1S24vZXpYUTlRQWRFK2ExSHVYRTlrejV3blI1ZzVuZE1RSk1sOXhDejRqWkJ1RkM1eUErQytkWVl6M29yV3RRY0lFSS9NT1hzQWsrMzFBSDl0ckR4R1F5R095MzJKMFBZcDhFNlpzajN3dTdqVWhMRjlDS0dvOXRLYXlFUFJzNVRheE0rQ3pZVHNndExzR1Jjcmx2Wlp6U0ZCUVYxOWozOVRMWi9hRXNLaHVVUSIsIm1hYyI6ImE2ZmMyNmIxNDdkOWJiMWNlODFhMGNhYWEzZGE4ZDc2ZjhjYmVhOTgzODk2ZGFiZTlhNWNmNzA2ZDExNGNiY2IiLCJ0YWciOiIifQ==
18+