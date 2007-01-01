В Калуге начинают пилить деревья ещё на трёх улицах

Работы пройдут на Кутузова, Баженова и Тульской, сообщили 27 сентября в управлении городского хозяйства.

- Перед этим каждое планируемое к удалению дерево осмотрели специалисты из мониторинговой группы Общественной палаты Калужской области и согласовали его, - заявили в горуправе.

Также работы продолжаются на улицах Никитина и Ленина.

Пни от спиленных деревьев убирают на улице Театральной.

Напомним, до конца года в Калуге хотят убрать более 1200 сухих и аварийных деревьев.