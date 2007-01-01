В Калуге начинают пилить деревья ещё на трёх улицах
- Перед этим каждое планируемое к удалению дерево осмотрели специалисты из мониторинговой группы Общественной палаты Калужской области и согласовали его, - заявили в горуправе.
Также работы продолжаются на улицах Никитина и Ленина.
Пни от спиленных деревьев убирают на улице Театральной.
Напомним, до конца года в Калуге хотят убрать более 1200 сухих и аварийных деревьев.
откуда там двигаться наискосок ? Пешеходный переход - это не только лишь зебра, а еще пять метров от нее. если она по прилегающей территории сарая, который на фото - то там не проезжая часть, очевидно и у пешеходов там такой же приоритет. А с противоположной стороны дорожка шириной в переход. По кустам там срезать - смысла нет. Так что очевидно кто-то пытается отмазать автоледи с гранатой....