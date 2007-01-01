В Калуге вырубят деревья возле Каменного моста

Работы начнутся в пятницу, 27 сентября, рассказали в управлении городского хозяйства.

Пилить будут заросли, которые не представляют ценности.

- Открыть жемчужину города для туристов и жителей города от сорной растительность - задача управления городского хозяйства, - прокомментировали в городской управе. - В рамках текущих работ по санитарной обрезке деревьев было принято решение избавить легенду от сорных кустарников и поросли, не представляющих никакой ценности.

Расчищать Березуйский овраг обещают регулярно.

При этом в горуправе пояснили, что корни деревьев трогать не будут, поэтому склоны не поплывут.