Калуга полностью готова к отопительному сезону, а разрытия на это не влияют

Об этом на выездном совещании в четверг, 26 сентября, сообщил начальник городского управления ЖКХ Михаил Вишняков.

Рабочая встреча руководства городского ЖКХ, Калугатеплосети и предприятия подрядчика прошло на стройплощадке возле 12-й школы. Работы здесь развернуты масштабные работы, ограничен не только проезд транспорта, но и движение пешеходов.

Местные жители давно интересуются, когда кончатся их неудобство. Но еще больше их волнует, не останутся ли их дома без отопления в канун холодов.

- Конечно, работы затянуты, но уже завершается прокладка основных магистральных веток, - сказал Михаил Вишняков. - На отопительный сезон это не повлияет.

В настоящий момент площадка 100-процентно обеспечена всеми материалами, графику работ ничего не препятствует. По словам директора МУП «Калугатеплосеть» Игоря Карпова, траншеи будут засыпаны в начале октября, а к 30-му октября территория будет приведена в порядок и благоустроена. Иначе подрядчик будет оштрафон "на кругленькую сумму".

- Подрядчик заверил нас, что сроки будут выдержаны, - подчеркнул руководитель «Теплосети». - На некоторых этапах работ уже выявлялись нарушения, мы направили по ним претензии. Все меры, предусмотренные договором, мы готовы применить к подрядчику в полном объеме.

Он также отметил, что недопоставка горячей воды жителям будет пересчитана и компенсирована.

Представитель организации-подрядчика Николай Батов подтвердил, что угрозы началу отопительного сезона нет:

- Компания «Технострой» осознает ответственность перед городом за взятые на себя обязательства. Гарантируем, что модернизация сетей не отразится на начале отопительного сезона, а калужане не останутся без тепла.