+14...+15 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство Калуга полностью готова к отопительному сезону, а разрытия на это не влияют
Новость дня Благоустройство

Калуга полностью готова к отопительному сезону, а разрытия на это не влияют

Об этом на выездном совещании в четверг, 26 сентября, сообщил начальник городского управления ЖКХ Михаил Вишняков.
Михаил Тырин
17:35 сегодня
0 422
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Рабочая встреча руководства городского ЖКХ, Калугатеплосети и предприятия подрядчика прошло на стройплощадке возле 12-й школы. Работы здесь развернуты масштабные работы, ограничен не только проезд транспорта, но и движение пешеходов.

Местные жители давно интересуются, когда кончатся их неудобство. Но еще больше их волнует, не останутся ли их дома без отопления в канун холодов.

- Конечно, работы затянуты, но уже завершается прокладка основных магистральных веток, - сказал Михаил Вишняков. - На отопительный сезон это не повлияет.

В настоящий момент площадка 100-процентно обеспечена всеми материалами, графику работ ничего не препятствует. По словам директора МУП «Калугатеплосеть» Игоря Карпова, траншеи будут засыпаны в начале октября, а к 30-му октября территория будет приведена в порядок и благоустроена. Иначе подрядчик будет оштрафон "на кругленькую сумму".

- Подрядчик заверил нас, что сроки будут выдержаны, - подчеркнул руководитель «Теплосети». - На некоторых этапах работ уже выявлялись нарушения, мы направили по ним претензии. Все меры, предусмотренные договором, мы готовы применить к подрядчику в полном объеме.

Он также отметил, что недопоставка горячей воды жителям будет пересчитана и компенсирована.

Представитель организации-подрядчика Николай Батов подтвердил, что угрозы началу отопительного сезона нет:

- Компания «Технострой» осознает ответственность перед городом за взятые на себя обязательства. Гарантируем, что модернизация сетей не отразится на начале отопительного сезона, а калужане не останутся без тепла.

 

Новости по тегу
благоустроство
Лента настроения
3 оценили
0%
0%
0%
0%
67%
33%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
йЮкея

Честно говоря сам уже офигел от стоимости масла, мясо дешевле есть. Причем только здесь КО, если в магазинах лежит масло производителей кучи других регионов. И производство молока выросло на

...
Общество
Власти Калужской области объяснили высокие цены на масло
16:54 сегодня
2 773
mrTJohn

Например, для приготовления 1 кг масла 82,5% потребуется 25 литров молока

...
Общество
Власти Калужской области объяснили высокие цены на масло
16:26 сегодня
2 773
best85

Мне как водителю как-то по..... барабану,что есть и чего нет. Появился на проезжей части дороги,соблюдай ПДД ! По ПДД без разницы,машина это,пешеход или конь педальный.... Все перечисленные являются участниками дорожного движения. Читай ПДД !!!

...
Происшествия
В Калужской области сбили 40 велосипедистов
15:29 сегодня
4 1174
Василёк

сейчас бы еще бастрыкин бы взял на контроль и можно спать спокойно под "надежной защитой"

...
Происшествия
После нашей публикации нападением на четвероклассницу в Калужской области заинтересовалось следствие
14:34 сегодня
1 1088
Василёк

проворовался ?

...
Общество
Чиновник из Калужской области отправился в зону СВО
14:32 сегодня
2 796
Василёк

Предать огласке - чтобы что ?

...
Статьи, аналитика, репортажи
В Калужской области школьницы перерезали четверокласснице два сухожилия и нерв
14:27 сегодня
2 8352
Василёк

И никого даже не смутило что на первой же фотографии ливневка-убийца установленная вдоль направления движения. А ведь точно такая же недавно унесла жизнь человека на кирова. Что сделали после этого ? Кто понес ответсвенность за преступную халатность ? Наварили там несколько поперечен и все ? Ну велосипед с большими колесами теперь там будет просто вспотыкаться. Но туда еще с таким же "успехом" может провалить, например, подросток-самокатчик, которых активно вытесняют бороться за выживание с автомобилями.

...
Благоустройство
Как теперь выглядит улица Театральная в Калуге без деревьев
14:21 сегодня
6 2148
Василёк

и замтетьте дома в нормальном состоянии еще были, а не руины.

...
Благоустройство
Как теперь выглядит улица Театральная в Калуге без деревьев
14:16 сегодня
6 2148
Василёк

а главное "нахрена"

...
Общество
В Калуге открыли двадцатую фигурку космонавтика
14:13 сегодня
3 1825
Василёк

не видел ни одного велосипедиста на велосипедной дорожке, а почему ? правильно, потому что их нет. А почему их нет ? На них не заработаешь и не попилишь.

...
Происшествия
В Калужской области сбили 40 велосипедистов
14:06 сегодня
4 1174
Афиша
Спектакли и оперы: что приготовили для калужан в ближайшую неделю
Новости компаний
eyJpdiI6IjJqeGdYVWJYUWR6TlVEc3ZXa3Jyb3c9PSIsInZhbHVlIjoiQ245ZHhtSldSMTVTTjZsTlFEZTY2RnV1M1dWWW5zL3VzazNOcUh2aUFRbStpNEt1T0kvak5QWE9oNEFIaXZ0Tk5EZDU0Y0N1MXBqdlJJNzQ4U3YvaW84YW5CbnllVkMzUlJtL0hiMXZXQTRyUS9zZkpncDhhRWM2R2JCR2pkS2F3Z1U3TWM1aFYyQ2w2OWFTbkFBNnNwWkE4ZU51SUs2TGxhNmE3OHM2Tk9nQUI4NnFlUXk2Nk1CcFZsejA5dHNNMlVLTkZQdkdLclRlKzhnOEFRWUU2d1V0WGZPQlJJRmJ5RVA2cmhVUFROekdLTUF6TXlXM1o3L1VPNzBNOENOSTJSMVZqSHFmU05JRDgwbVVsOWV2bVBDMklwMWo0QW5kRGxQak1EaXh1SWhYengzY2lCL3BtM0h0anNCZ2ZSMmhWc0RPdmdsQnVLN2F0MjlEWHY5eU1qbXk4RTRhdENXdWlXb3ZyMURSYlRaQzRxbyt3U1hMMURDaWFTYWs5RFdJK21BQ2RGK252K3RzOGNQWnVBQVo1cllFb09tNlJ0UTVqSzBUYW1sQTR0RElyQkN4SFMrcGovS3RNZm5BeVFQTVRRbWl5QmFzUldSdWVLTlZKeWRmZk9vQmZWbHFGSFFkb1FPNGpNQ0dESnRma1Q2ZDNYZjNaRkVKQlhiWmR0VEtwbmJNOVl4bS9Gc0sxNmtPMVRuMWpyN0NHYmh0QWdVYkxiTDlGRy9TVVFmcEF4WExUMlh0S01Bdm1qVGZMSyt4Z3pSSlpta29vdVpzK0R2eUhNS2l1ejR3YnpmaFNSQy9IQVNCeXVYYUhJRjRvOW1lRUpJWms2Z0VtSk5NM1VjRSIsIm1hYyI6ImI4MGQwZGI0MzE2ZDViYjg5MzhhNjdjYmU5OTI0MzhkYzM0NGQzYzkyNmQ1NDRlYmYwNTYxNTc3YTJiYTcxMDMiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IlJTN1dZL3JMWTNONnZrSHRSYnVzcnc9PSIsInZhbHVlIjoiS3J4WitVM2xBMmErUWFnUGQ2dHdIM0trVkJYclVjcVFNS09PbFpWbjc3SEdnb1F6alNiTUFEZzBTckhkalJoSzFBbnhQSGJraGNkc0VxLzBEYmpJaDUyUzJ3VTZuMnVBSWQzN3cybkpjeC90b1luRGVUVHQzODdkM1d2ZUxYKzM2VjJmNllSc0hUWkhFTUFRa0RkZlg0SDZVL1lhR3BDUFhUNzF2dTQ0V2RIVTJnWHpvTm8vVmh0ZlNCMjdMU01BZUhscHI0Q1cwUStFT3RyV29tRW4vcU1GT1hJK3JkSE8zUmZmazJSMlVka3p1NHRBcGU2OXQzT3Q4N0RzaGJ1Rk5RcERMaElWVEt4MXNDOFVaZHFTNzU1bjJtMlcraFN6SDVqTW1yeSt0dEJYRFQxNVBRQWgyS1djYk9YMHBFV29nOTJJY1QvY294Z2lrY3FYKzZRcHlUeDk5bXpqQmxtR1pZdnQxSFpVRUtEZTRaYUs4cnU0d0MvNDlaU2x4VmRMYzVBMjdnWlhpc2FacFYwQ3FvMVV4cTZFYlZQU1RrQ2hRL3NQOUVlNTN0V2Y1VjVPZWRRT3B3eko1Z3lZNW94cSIsIm1hYyI6IjdmMWQwODk1NmIzYTA2ZTk4M2Y5NzhhNzU2MDFmMTIwYzRmZTkxN2U1MDkyZmVkMDQ5NjQ3ZjZmZWU2OTcyOTYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+