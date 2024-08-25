В Калуге начали пилить деревья на улице Никитина

Вдоль улицы срезают зараженные златкой и засохшие деревья, сообщили в управлении городского хозяйства.

Работы 25 сентября велись в районе перекрестка с улицей Энгельса.

Ранее подрядчик работал на Театральной, Ленина и Луначарского.

В городской управе подчеркнули, что деревья перед удалением осматривала комиссия во главе с кандидатом сельскохозяйственных наук Сергеем Верхоламочкиным. Он подтвердил, что деревья спасти уже нельзя.