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Как теперь выглядит улица Театральная в Калуге без деревьев

Дмитрий Ивьев
11:09 сегодня
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На этой неделе рабочие начали убирать пни спиленных ранее деревьев.

Вдоль всей улицы от сквера Ленина до улицы Кирова почти не осталось деревьев – лишь небольшие саженцы местами и зелень во дворах.

Сухие и аварийные деревья пришлось вырубить из-за того, что они заражены златкой. Это вредитель, который убил около 6000 деревьев по всему городу.

В этом году власти собираются срезать около 1200. Новые посадки обещают только в следующем году.

После Театральной рабочие переместились на Ленина и Луначарского.

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