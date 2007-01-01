В Медыни благоустраивают городскую набережную

Рабочие сформировали ложе Медынки и укрепили берега бетонными плитами, сообщили 23 сентября в администрации района.

Работы ведутся по проекту «Формирование комфортной городской среды».

За благоустройство набережной в прошлом году проголосовало около 3000 жителей Медыни.

Там уже реконструировали канализационную насосную станцию рядом с набережной, заасфальтировали горку для любителей катания на тюбингах, привели в порядок дорожки.

В дальнейшем в Медыни хотят построить два пешеходных моста и обустроить смотровую площадку у храма.