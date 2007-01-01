В Медыни благоустраивают городскую набережную
Рабочие сформировали ложе Медынки и укрепили берега бетонными плитами, сообщили 23 сентября в администрации района.
Работы ведутся по проекту «Формирование комфортной городской среды».
За благоустройство набережной в прошлом году проголосовало около 3000 жителей Медыни.
Там уже реконструировали канализационную насосную станцию рядом с набережной, заасфальтировали горку для любителей катания на тюбингах, привели в порядок дорожки.
В дальнейшем в Медыни хотят построить два пешеходных моста и обустроить смотровую площадку у храма.
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Лента комментариев
Александр KU
И кто их накажет за не исполнение этих услуг. Никто. Краёв не найти кто должен регулировать и контролировать их. Скажите жилищная инспекция - нет. Полиция- нет. Прокуратура - нет. Горуправа - нет. Кто тогда? Никто вот ответ. Ук творят что хотят, а хотят они только получать деньги и ничего не делать....
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