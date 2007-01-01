+15...+16 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство В Калуге потрескались Гостиные ряды
Новость дня Благоустройство

В Калуге потрескались Гостиные ряды

Повреждения появились на фасаде со стороны площади Старый Торг.
Дмитрий Ивьев
10:00 сегодня
0 155
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Трещины появились на стенах и колоннах одного из главных архитектурных памятников нашего региона.

Напомним, масштабные реставрационные работы объекта культурного наследия проводились в 2015 году.

В управлении по охране объектов культурного наследия Калужской области пока не комментировали, запланированы ли в ближайшее время какие-либо работы.

Новости по тегу
благоустройство
Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
VGA

Иногда возникает ощущение, что связи гораздо теснее. Прям регион Африки.

...
Экономика и бизнес
Губернатор рассказал о связях Калужской области и Африки
19:49 20.09
1 417
Иностранный агент

Да, вспоминаю те времена с теплотой. Благодаря Александру на сайте был хоть какой-то интересный контент. Надеюсь, неуважаемая редакция достойно оплачивала ему его работу. Надеюсь, что с ним все в порядке.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Калужские волонтеры показали школьникам Тарусы, как обращаться с боевым оружием и оказывать первую помощь раненым
19:17 20.09
6 1515
Иностранный агент

Это классика поэзии периода СВО

...
Статьи, аналитика, репортажи
Войдут в историю: в Калуге наградили неравнодушных писателей и поэтов, затрагивающих современные проблемы
19:09 20.09
2 645
ajax

Явно заужена проезжая часть, неужели не видно? Ни разметки, ни ограждений, ни фонарей!!!

...
Авто и транспорт
В Калужской области проконтролируют дороги, по которым ездят школьные автобусы
19:02 20.09
1 464
ajax

Не было среди приглашённых ни А.Князева, ни меня, ни других активистов - комментаторов, которые хоть и не "члены", но не менее неравнодушнее иных и любят свой край уж нисколько не меньше "номенклатурщиков"! Верно, Александр?

...
Статьи, аналитика, репортажи
Войдут в историю: в Калуге наградили неравнодушных писателей и поэтов, затрагивающих современные проблемы
18:41 20.09
2 645
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Ясное дело что не жена.

...
Происшествия
В Калужской области женщина умерла во время секса в машине
14:01 20.09
7 5191
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Откуда они только берут эти кандидаты наук примеры семейного воспитания.

...
Общество
Вопрос многодетности обсудили на конференции в Калужской области
13:47 20.09
2 883
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ
...
Спорт
Калужские мас-рестлеры выиграли две «бронзы» на XVI Всероссийских юношеских Играх
12:54 20.09
1 406
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Пенсии — «это пережиток», их надо отменять, заявил глава научно-исследовательского финансового института при Минфине. Эта мысль не даёт покоя депутатам и СМИ, которые заговорили об отмене пенсии. Вполне возможно, в будущем распределительную пенсионную систему отменят.

...
Общество
Калужские самозанятые остаются без пенсии
12:26 20.09
2 1158
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Поздравил бабушку, которая старше него ровно вдвое.

...
Общество
Владислав Шапша поздравил калужанку-ветерана ВОВ
12:02 20.09
1 755
Афиша
Выставка, концерты и множество спектаклей: куда сходить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6ImJ6VHhmUWM3T1lTWGQ3YXBXMUNhdVE9PSIsInZhbHVlIjoiRE9GTlNqOHJnVldSaWM2RmgwVHZwK1VtTDJoczJyRnMzMlRQMkFYV3d1RmFRZTF4ODFqamNiWldFbzNlNGJFaDZzMkluRnF5Qk9QK3Q2V3duN0Z3aW5IekxMK1JaOGNya0hxS0JyQ1dJcWUxKzZOV2dRajlyZzhJZUl5a0xFNGhBalBZNjVETWsxZEExbVRXaEYyVlV1ZEQwc1d5QWhVenNHd3ZhWnhtYm1XcUNQeHJ1STBta0IxT1dCQnAxVTFUOTFGU1JKUDhnOGM4a2h6NVZOcFl6M1FVYWtQYXM0WjZPMFZVYWY5Y1B0eGhZbEx6K3JlL3pXNmpoOVVBTGVKaGdBMWZuenRQdmxaVjNxaDFQc0Q4U2Y4aDRUT2hWVVBJdzk5TEV1K0trL2pXK0NLbnErWElzZlNUcEFGN0RaUHZKN0hkOXRGMDY0R0hIN2MrNGtkZC9JaFJQNlZJRlZ0MG5yT0NQRHZISlZTVE9veTAzODZuTUp0RzlMUTdnNDMwTWZWdlZuRWkrZFVFYklKL3lWRS9ac2w2bEN6UmkvRVZsRjQwUzNTNENWYTVXYURqMEk1a09tcy9JMnQ5R1h6aFM4TW0vZGNIRXAxQ04vRkhCM1Vka2JmSm9xSGhYVFYrd3hKYWNmbmpFaW9qaThJM3R2Uk5TUkVHN0Erc0hNSVdBdXREU3JuWTNPUGk1eDhtUkFCamg5ckVaRTB1WHYzVldDNUM3MEVmdkUrd2dyMFg1QURqQUVscDN4bU1WaFRoYjgzcW9sNXlRMkxhdFEyVGZ4VjdKNTZPdTROWXo5eElpUEVJcTZ5QjlsK3o3Rlg4cndsR2ZoVXRvUDkyRlZEWiIsIm1hYyI6IjI2Nzg3NDNkZDViOTVkZWExMzU5ZGVjYTQzMjZmNjM0NDFmMGYzMzk5MGZhNzQyZmU0NzM1ZWUxMjUxOTBmMDkiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IjhXZXlJcjlGT0Mwc3BrUTUzNkpzUnc9PSIsInZhbHVlIjoiZ3E1cFAxTzJTeWs5ZElrYzFsaWd4QW93YmpEZlNjTEhaTG4yeTJ0ak1KODBGaHR2THl5VWV1aHRXUHk2YXhqYi9rV3lkSmFvUnVpQTA3bUtvZGhwN21FYS9nVHd1clMwSVBWNFJmK2srNjhpYzlHODZYSDIwVmJvRGloeFFleVJWa0QwbUcwYjJIVTQ2Rng2djUxTy90dkl5NE94dFV2U3lXQWErZnZDSFpWTSthcjJabE11U0MreSsvN0JEL3lFTVNJL1k0SWpIa2ZqbVZRQ1ZaUTUyMmFrUkhMd2xGVUZDdHFwTFcwTnhVQ2xPNlEwak5hYThxenNvOUVUaTY4TUhzMjVEa3kvVGpLbUFVNzh1NnlDRFdMTnJLUW1uNklGanB3MkJqczJnRGFSU0ZXSzJIZ0V5V1p3dkRBcW1tV0poZnZiUGFTMUc0dGFnQmNWL1BXeHRuNXVUaGFPaHZWcWU5UnMrZEFtZU1GbjkvNDVYVk1QNzlRTUF1NDlVelRJU0h2Mmd2MC81ZTB4MEd1cnNoWllaOGQ0ZkhpTDRDVjZjRk03N3FiblByWStYNW9PM0pldFRtYmhPSkJuVHpWbSIsIm1hYyI6IjlmNDBjY2FlZDgyNjhkYmI0OTU1NmFiYzY4YTIwMTgxMjVmMjhkOWZiYzRkMjNmYTI3ZDcxODFmOTc4YTA5ZjYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+