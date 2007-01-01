В Калуге потрескались Гостиные ряды

Повреждения появились на фасаде со стороны площади Старый Торг.

Трещины появились на стенах и колоннах одного из главных архитектурных памятников нашего региона.

Напомним, масштабные реставрационные работы объекта культурного наследия проводились в 2015 году.

В управлении по охране объектов культурного наследия Калужской области пока не комментировали, запланированы ли в ближайшее время какие-либо работы.