В Калуге потрескались Гостиные ряды
Повреждения появились на фасаде со стороны площади Старый Торг.
Трещины появились на стенах и колоннах одного из главных архитектурных памятников нашего региона.
Напомним, масштабные реставрационные работы объекта культурного наследия проводились в 2015 году.
В управлении по охране объектов культурного наследия Калужской области пока не комментировали, запланированы ли в ближайшее время какие-либо работы.
Лента настроения
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Афиша