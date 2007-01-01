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Новость дня Благоустройство

В Калуге начнут убирать пни от вырубленных деревьев

Дмитрий Ивьев
14:29 сегодня
0 377
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На следующей неделе работы запланированы на площади Мира и улице Гагарина, сообщили в пятницу в управлении городского хозяйства.

Одновременно с этим продолжат пилить ясени и другие сухие деревья на улицах Ленина и Луначарского.

Ветки с Театральной обещают полностью вывезти уже на этих выходных.

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