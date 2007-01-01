В Калуге начнут убирать пни от вырубленных деревьев

На следующей неделе работы запланированы на площади Мира и улице Гагарина, сообщили в пятницу в управлении городского хозяйства.

Одновременно с этим продолжат пилить ясени и другие сухие деревья на улицах Ленина и Луначарского.

Ветки с Театральной обещают полностью вывезти уже на этих выходных.