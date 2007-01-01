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Благоустройство

Власти Калуги показали заражённое златкой дерево

В четверг, 19 сентября, подрядчик продолжает работу на улице Театральной.
Дмитрий Ивьев
16:57 сегодня
0 920
Фото: горуправа Калуги.
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Местные жители в соцсетях пишут о том, что пилят не только сухие, но и здоровые деревья, а рабочие отказываются показывать документы.

Комментарий по этому поводу опубликовало управление городского хозяйства:

- К сожалению, зараженные златкой деревья только выглядят здоровыми. Усыхание дерева происходит с верхушки, в связи с чем перед окончательной гибелью дерево активно выпускает зеленые боковые побеги. При этом активно заражая всю зелень вокруг.  Но ходы златки под корой дерева можно легко увидеть на фото, сделанном на месте проведения работ сегодня, на улице Театральной.

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