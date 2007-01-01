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Главная Новости Благоустройство В Малоярославце завершился первый этап благоустройства улицы Калужской
Благоустройство

В Малоярославце завершился первый этап благоустройства улицы Калужской

На месте парковки там появилось общественное пространство.
Дмитрий Ивьев
16:17 сегодня
0 252
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Этот проект победил в конкурсе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в прошлом году, рассказали 19 сентября в областном Минстрое.

На территории у киноцентра, отделения банка и собора Казанской иконы Божьей матери положили плитку, сделали клумбы и высадили кустарники. 

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калужская область
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Лента комментариев
Bungee

Если шлагбаум установлен не законно (что скорее всего), то не надо никого и искать - под нож! А как только начнут демонтировать, то сразу же и хозяин найдётся! И ему ещё штраф влупить за не законную установку!

...
Благоустройство
В Калуге ищут владельца шлагбаума
16:24 сегодня
1 643
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Ещё бы им не победить в конкурсе министерства финансов, если министр финансов выпускница Бетлицкой средней школы.

...
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Семь школ Куйбышевского района оснастили по проекту «Школьная инициатива»
15:15 сегодня
1 345
mason

Если найдут причинно-следственную связь

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В Калужской области женщина умерла во время секса в машине
14:45 сегодня
4 4231
ajax

Однако подрядная организация в установленные сроки не уложилась.

...
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В Дзержинском районе подрядчик не уложился в сроки ремонта дороги
14:36 сегодня
1 447
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Тоже мне, нашли пример Николая II.

...
Общество
На конференции в Калужской области заявили о стремлении студентов к отказу от «многобрачия»
14:11 сегодня
2 533
mrTJohn

Повысить рождаемость на примере царских семей можно, если создать условия хоть отдаленно похожие на царскую семью.

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На конференции в Калужской области заявили о стремлении студентов к отказу от «многобрачия»
12:17 сегодня
2 533
ajax

Т.е., "заимел до смерти", чертяка?

...
Происшествия
В Калужской области женщина умерла во время секса в машине
10:00 сегодня
4 4231
mrTJohn

источник РЕН-ТВ

...
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В Калужской области женщина умерла во время секса в машине
09:58 сегодня
4 4231
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Теперь партнёра могут засудить по ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".

...
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В Калужской области женщина умерла во время секса в машине
09:50 сегодня
4 4231
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Настоятелем этого храма, с которым дружил Циолковский, был протоиерей Иоанн Сперанский, который был почитаем и уважаем всей Калугой.

...
Статьи, аналитика, репортажи
В Калуге развалившееся общежитие начали превращать в церковь
09:42 сегодня
6 2157
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Выставка, концерты и множество спектаклей: куда сходить калужанам в ближайшие дни
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