В Малоярославце завершился первый этап благоустройства улицы Калужской
На месте парковки там появилось общественное пространство.
Этот проект победил в конкурсе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в прошлом году, рассказали 19 сентября в областном Минстрое.
На территории у киноцентра, отделения банка и собора Казанской иконы Божьей матери положили плитку, сделали клумбы и высадили кустарники.
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