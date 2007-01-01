В Малоярославце завершился первый этап благоустройства улицы Калужской

На месте парковки там появилось общественное пространство.

Этот проект победил в конкурсе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в прошлом году, рассказали 19 сентября в областном Минстрое.

На территории у киноцентра, отделения банка и собора Казанской иконы Божьей матери положили плитку, сделали клумбы и высадили кустарники.