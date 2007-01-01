В Калуге начали вырубать деревья на улице Ленина
Работы начались на участке между улицами Суворова и Чижевского.
Вдоль дороги остаются только пни и кучи веток.
Напомним, ранее в городской управе сообщали, что подрядчик начнёт работы на улице Ленина после того, как закончит на Театральной.
Ясени в Калуге массово вырубают из-за опасного вредителя – златки. Насекомое заразило больше 6000 деревьев. До конца года в Калуге хотят вырубить около 1300.
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