В Калуге начали вырубать деревья на улице Ленина

Работы начались на участке между улицами Суворова и Чижевского.

Вдоль дороги остаются только пни и кучи веток.

Напомним, ранее в городской управе сообщали, что подрядчик начнёт работы на улице Ленина после того, как закончит на Театральной.

Ясени в Калуге массово вырубают из-за опасного вредителя – златки. Насекомое заразило больше 6000 деревьев. До конца года в Калуге хотят вырубить около 1300.