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Новость дня Благоустройство

В Калуге начали вырубать деревья на улице Ленина

Работы начались на участке между улицами Суворова и Чижевского.
Дмитрий Ивьев
19:19 сегодня
0 158
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Вдоль дороги остаются только пни и кучи веток.

Напомним, ранее в городской управе сообщали, что подрядчик начнёт работы на улице Ленина после того, как закончит на Театральной.

Ясени в Калуге массово вырубают из-за опасного вредителя – златки. Насекомое заразило больше 6000 деревьев. До конца года в Калуге хотят вырубить около 1300.

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Лента комментариев
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maks17

Чего делать то будут?

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"Точные даты и схемы объезда власти обещают опубликовать позже."

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ajax

Кто-то вёл счёт ударам?

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ajax

Кто-то сомневался? Губер из поездок не вылазит, подчинённые в это время курят бамбук, присмотра за ними нет, вот и - результат! Срыв сроков - постоянно!

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лучше бы сделали кольцевой, через аненки

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это какое он там слово сдержал ? ))) третье или четвертое ? слова этих постобрехов ничего не стоят.

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11:59 сегодня
4 3513
Василёк

где ознакомиться с актами ?

...
Авто и транспорт
В Калуге после Театральной деревья начнут пилить на улице Ленина
11:56 сегодня
4 880
Meshootka

Для этого нужен губернатор? Для напоминания?

...
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10:42 сегодня
1 293
нико

На ваших схемах можно что то понять? Мелко и плохо видно.

...
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1 992
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