В Калуге на Театральной спиливают деревья
Ни одно живое дерево не пострадает. За этим следит мониторинговая группа состояния зеленых насаждений Калуги.
Следующей весной на территории будут высажены новые здоровые деревья.
На улице Театральной приступили к удалению сухих и погибших от агрессивного вредителя деревьев. Все работы проводятся под строгим руководством специалистов – мониторинговой группы состояния зеленых насаждений Калуги. Ни одно живое дерево не пострадает, за этим будут следить специалисты и кураторы объекта. Весной планируются посадки новых здоровых деревьев, которые будут радовать калужан долгие годы.
А знаете в чем прикол *уважаемые* чиновники горуправы. Деревья пилятся весной перед летом. Мониторятся они круглый год. Зачем их пилить щас? Вы всем открыли взгляд на ул. Театральную, обшарпанные здания, дырявые крыши, везде какая то разруха (вспоминаем профессора Преображенского). Посмотрите на фото Калуги 1975 годов, никому деревья не мешались, в она форточки не лезли, хотя были очень ветвистые. Калуга станет как МСК или Тула скоро. Зачем на кирова деревья срубили и посадили новые? Зачем тоже самое сделали на Степанке?...