В Калуге на Театральной спиливают деревья

Как объясняет городская администрация, удаляются сухие и поврежденные вредителями деревья

Ни одно живое дерево не пострадает. За этим следит мониторинговая группа состояния зеленых насаждений Калуги.

Следующей весной на территории будут высажены новые здоровые деревья.

На улице Театральной приступили к удалению сухих и погибших от агрессивного вредителя деревьев. Все работы проводятся под строгим руководством специалистов – мониторинговой группы состояния зеленых насаждений Калуги. Ни одно живое дерево не пострадает, за этим будут следить специалисты и кураторы объекта. Весной планируются посадки новых здоровых деревьев, которые будут радовать калужан долгие годы.