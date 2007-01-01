Детскую площадку благоустроили в селе Верховье

Работы в Жуковском районе проходили в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Сейчас закончился первый этап благоустройства, рассказали 14 сентября в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области.

Площадь детской зоны – 583 квадратных метра. Там установили игровой комплекс, качели, песочницу.

По проекту «Формирование комфортной городской среды» в регионе за нынешний год благоустраивают 60 объектов.