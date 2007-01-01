Детскую площадку благоустроили в селе Верховье
Работы в Жуковском районе проходили в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
Сейчас закончился первый этап благоустройства, рассказали 14 сентября в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области.
Площадь детской зоны – 583 квадратных метра. Там установили игровой комплекс, качели, песочницу.
По проекту «Формирование комфортной городской среды» в регионе за нынешний год благоустраивают 60 объектов.
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Лента комментариев
Василёк
главное чтоб в первомайске о чем-то отчетаться ? А что с площадью победы притихли, кп40 ? Облизывали-облизывали горуправу. Наговаривали на граждан, что им только из-за бардюров не комфортно. Пели песни, что как ни к августу, так к сентябрю доделают. И что теперь ? Очередной приступ коллективной импотенции ?...
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