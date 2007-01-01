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Благоустройство

Детскую площадку благоустроили в селе Верховье

Работы в Жуковском районе проходили в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
Дмитрий Ивьев
14:32 сегодня
0 155
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Сейчас закончился первый этап благоустройства, рассказали 14 сентября в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области.

Площадь детской зоны – 583 квадратных метра. Там установили игровой комплекс, качели, песочницу.

По проекту «Формирование комфортной городской среды» в регионе за нынешний год благоустраивают 60 объектов.

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калужская область
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Лента комментариев
mik27

Летом что они все делали

...
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В Калуге раскопали пешеходную часть улицы Театральной
12:15 сегодня
1 514
mik27

Это там дом поджигали

...
Недвижимость и ЖКХ
Пустырь в центре Калуги застроят многоэтажными домами
11:42 сегодня
3 3206
mik27

К новому году хоть сделают ?

...
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В Калуге опять сдвинули сроки ремонта площади Победы
11:40 сегодня
2 715
Mubuca

Лучше бы построили футбольный стадион.

...
Недвижимость и ЖКХ
Пустырь в центре Калуги застроят многоэтажными домами
11:14 сегодня
3 3206
Meshootka

"...возле дороги появится ограждение" - очень странная логика. На таком же кольце - сквере Мира ограждение убрали...

...
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В Калуге опять сдвинули сроки ремонта площади Победы
10:21 сегодня
2 715
Meshootka

А зачем проводить слушания, если уже решили, что будут очередные "свечки"?

...
Недвижимость и ЖКХ
Пустырь в центре Калуги застроят многоэтажными домами
09:48 сегодня
3 3206
Василёк

кто-то на флажок засмотрелся ? А я говрил что он увеличит аварийность.

...
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В Калуге «Опель» и «Инфинити» столкнулись у Гагаринского моста
22:38 13.09
1 1006
Василёк

позорище на всю страну.

...
Благоустройство
В Калуге начали восстанавливать склон музея космонавтики
22:37 13.09
2 1254
Василёк

главное чтоб в первомайске о чем-то отчетаться ? А что с площадью победы притихли, кп40 ? Облизывали-облизывали горуправу. Наговаривали на граждан, что им только из-за бардюров не комфортно. Пели песни, что как ни к августу, так к сентябрю доделают. И что теперь ? Очередной приступ коллективной импотенции ?

...
Авто и транспорт
«Только ямы и разруха»: новый асфальт на улице Чижевского появится в 2025 году
22:36 13.09
3 1066
mason

Сейчас проезжал по Пушкина, установили дополнительно знак "главная дорога" на Пушкина и на Королева. Теперь точно стало, как раньше 😀

...
Авто и транспорт
В Калуге поменяли разметку на улице Пушкина
20:54 13.09
11 2204
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Выставка, концерты и множество спектаклей: куда сходить калужанам в ближайшие дни
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