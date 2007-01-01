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Новость дня Благоустройство

В Калуге начали массово пилить деревья на улице Театральной

Работы в центре города стартовали в субботу, 14 сентября.
Дмитрий Ивьев
15:53 сегодня
0 36
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Там выпиливают сухие и больные деревья, сообщили в городской управе.

Чиновники заявили, что за всем следят члены мониторинговой группы и живые деревья не пострадают.

В горуправе пообещали весной 2025 года высадить новые деревья.

А пока улица приобретает пустынный вид.

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Лента комментариев
mik27

Летом что они все делали

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mik27

Это там дом поджигали

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11:42 сегодня
3 1885
mik27

К новому году хоть сделают ?

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11:40 сегодня
2 512
Mubuca

Лучше бы построили футбольный стадион.

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11:14 сегодня
3 1885
Meshootka

"...возле дороги появится ограждение" - очень странная логика. На таком же кольце - сквере Мира ограждение убрали...

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В Калуге опять сдвинули сроки ремонта площади Победы
10:21 сегодня
2 512
Meshootka

А зачем проводить слушания, если уже решили, что будут очередные "свечки"?

...
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3 1885
Василёк

кто-то на флажок засмотрелся ? А я говрил что он увеличит аварийность.

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Василёк

позорище на всю страну.

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22:37 13.09
2 1218
Василёк

главное чтоб в первомайске о чем-то отчетаться ? А что с площадью победы притихли, кп40 ? Облизывали-облизывали горуправу. Наговаривали на граждан, что им только из-за бардюров не комфортно. Пели песни, что как ни к августу, так к сентябрю доделают. И что теперь ? Очередной приступ коллективной импотенции ?

...
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«Только ямы и разруха»: новый асфальт на улице Чижевского появится в 2025 году
22:36 13.09
3 1022
mason

Сейчас проезжал по Пушкина, установили дополнительно знак "главная дорога" на Пушкина и на Королева. Теперь точно стало, как раньше 😀

...
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В Калуге поменяли разметку на улице Пушкина
20:54 13.09
11 2158
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Выставка, концерты и множество спектаклей: куда сходить калужанам в ближайшие дни
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