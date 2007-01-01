В Калуге начали массово пилить деревья на улице Театральной
Работы в центре города стартовали в субботу, 14 сентября.
Там выпиливают сухие и больные деревья, сообщили в городской управе.
Чиновники заявили, что за всем следят члены мониторинговой группы и живые деревья не пострадают.
В горуправе пообещали весной 2025 года высадить новые деревья.
А пока улица приобретает пустынный вид.
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Лента комментариев
Василёк
главное чтоб в первомайске о чем-то отчетаться ? А что с площадью победы притихли, кп40 ? Облизывали-облизывали горуправу. Наговаривали на граждан, что им только из-за бардюров не комфортно. Пели песни, что как ни к августу, так к сентябрю доделают. И что теперь ? Очередной приступ коллективной импотенции ?...
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