В Калуге начали массово пилить деревья на улице Театральной

Работы в центре города стартовали в субботу, 14 сентября.

Там выпиливают сухие и больные деревья, сообщили в городской управе.

Чиновники заявили, что за всем следят члены мониторинговой группы и живые деревья не пострадают.

В горуправе пообещали весной 2025 года высадить новые деревья.

А пока улица приобретает пустынный вид.