В Калуге начали восстанавливать склон музея космонавтики

Вечером 12 сентября об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

По его словам, новый проект делала одна из лучших российских компаний и документ учитывает предыдущие ошибки.

Ранее, напомним, Арбитражный суд решил, что склон обрушился из-за ошибки проектировщиков.

Губернатор поручил чиновникам горуправы Калуги контролировать работу подрядчика.

Шапша также заявил, что весной сам проверит качество работ.