+23...+24 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство В Куровском установили уличное освещение
Благоустройство

В Куровском установили уличное освещение

Новые фонари появились на улице Шахтерской, сообщили в управлении ЖКХ Калуги в четверг, 12 сентября.
Дмитрий Ивьев
14:17 сегодня
0 169
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Новые фонари появились на улице Шахтерской, сообщили в управлении ЖКХ Калуги в четверг, 12 сентября.

Ранее местные жители жаловались на неосвещенные тротуары.

Новости по тегу
благоустройство
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
ILR

Вы наверное видите часто такое - дачник на своём легковом авто на крыше везёт ветки и деревья, что-бы выкинуть это всё в контейнер. (тут должен стаять смайлик, которого нет в данном выборе смайликов).

...
Благоустройство
В Калуге установят камеры наблюдения рядом с мусорными контейнерами
15:22 сегодня
5 1035
ILR

Дмитрий Ивьев, в статье должна быть вся история до укладки асфальта - когда калужане начали жаловаться на отвратную дорогу, какие "рукожопики" делали ямочный ремонт, можно даже по-фамильно (страна должна знать своих героев), а не только название организации, когда срезали асфальт и сколько прошло времени до укладки. Ну и приблизительно, сколько матюков прозвучало в адрес чиновников во главе с Денисовым.

...
Авто и транспорт
В Калуге начали асфальтировать улицу Билибина
15:03 сегодня
1 422
Meshootka

В городе нужно деревья сажать! А то спилили лиственницы и липы под видом заражённого ясеня...

...
Общество
Калужан приглашают сажать деревья
15:01 сегодня
1 313
ILR

Интересно, а почему не озвучили, кто не выполнил его поручений?...😮

...
Благоустройство
Владислав Шапша проверил, как чиновники выполняют его поручения
14:56 сегодня
2 399
Василёк

цвет отлично подобрали. почти не видно перехода.

...
Общество
В Калуге привели в порядок спортивные объекты
14:25 сегодня
1 315
ecilop

как много сделано, очередной "раб на галерах"

...
Благоустройство
Владислав Шапша проверил, как чиновники выполняют его поручения
14:22 сегодня
2 399
VGA

Эти ветки должна была вырезать и вывезти горуправа. Кто ж их должен вывозить?

...
Благоустройство
В Калуге установят камеры наблюдения рядом с мусорными контейнерами
13:10 сегодня
5 1035
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Вот это видимо ничему не научило..

...
Статьи, аналитика, репортажи
Запрет на ношение никаба – борьба с экстремизмом или ущемление мусульман?
13:00 сегодня
2 1376
Василёк

снимут асфальт и на этом ... все. зато предлагать попилить 5млн на деревянных воротах - это пожалуйста.

...
Авто и транспорт
В Калуге снимут старый асфальт на улице Чижевского
12:24 сегодня
1 480
ecilop

что куча замов губернатора не может руководить регионом?-нужен еще один(или 10)

...
Общество
Алексей Паршин возглавил калужский ЦУР
12:21 сегодня
3 943
Афиша
Фестиваль уличного кино и концерт ко Дню города: что подготовили для калужан в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6ImFGcWZuZWZYTjNwdDhOMXA4SGJ6RXc9PSIsInZhbHVlIjoia0srQWRncmd0Qm02TTBjM2tjVHR1OEdYWEsyWUdkZFJhWWtkNjFCdGRqaTI2VlNVZTUxMHQrTXUrVCtVYTM0eFl2bWhSZWdJQXkzWGhBem5pU1o3VzZlSnd1b0FQaDBDNi9ReElQbUlpQmVnNjNEL3BRSlQ3eFBMRGUrVllHRlNqZ1VvMmtXbDd0TDBSRHJGMFlBbjl0NVBCQ010THdxZzB1S1lXV2duRElyRmNPTW9yOHUvZUllaDl0N1VLaUlzSHk2bmtnM09UUWpteUk1VzBUQVZiQ2FVa3VHb3dScHZ5T0JZdWxIVm1DMnRiYjR3VVQ4LytPc1pmY2ZCRHE5a1pPU2g2ekxtRkljSFBxNmNDUGltTkM2NUNIOHBoakZtb3FJcGdTcDBGWVZ5cUF6M3B4aG9RYXJ3dnRDWkVPTCtXZmptN2lvYUozV3E5ekYzek1FNmx3R0hBTFN2TkZoekFmT1pzY3paWjAvWGdZSFA2aEdyU3ZyVUdMdGw5eGdMbWdWYmV5QWMwbWUyZkZYT3FQK0NZZ3NUN2xQODhrN2YzaEZKSlcydXZOS2lWQjdyOHR1eElPaGtFd3VGa2dmK1hsRzU1aWNjalJVRXVJN1JIRm5mUEM4TWxUREU2RUhvZE11MTNxb29IL2ZzQldCbktMM2x4TFNSNjJJR1A2QUZ3Ykl4LzdUOVc4SVNKZG5hd0dxaC9vZ09tSXhBY25xOWp6ZXpteHU4MEg4UnFiYUZ6SXhIZkVZSDRuWWk3bVRrU1A1V2tROHFlYVBYYU96NHZVWTlMaVNHVkFPSVJtR0xXMnJUOWMrV2VvVStOMFh3UEprRnFId0hVUEJPYkNSOCIsIm1hYyI6ImMzN2QyMWI1ZDE3ZDFmM2RlNGNhNjgxZWNhNDAzYWEzNzU1MTEwN2Q4MDEyNjBlNmE5ZWFlYmEzYjE2ZGEwNzUiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6Ik9uVTRGS0dkUkUyWXJsNmQxUFh2SUE9PSIsInZhbHVlIjoiR2xQcXNkRFJsbmpyRkVMUUlJUmpVb1NLME9YRFA2c2hzMHZzQnk3WVNYZURjb0U5cXlDRjBPSTYvUXZoaUJEMTIzbmg3eFVzMkJKVnp0NlJMczJnQmhqU0NyZmE4WkgxRkxsY3lpOW16R3lZNmJ1Y2RQYnp6NXNhNGJpMW0reFBiYTg2cVZkNGNaUlp6cDdCem9NSmd5M2N0ajVLYVRRdHo2VkpDdEduaSs5eWk3WjRMREdCTmI3SkZwdEc4SGJwUnhBbXBOUXg5SGViY2Z3a2E1Y0N3c3crV3lUZVd2QnpzaFkzTVdnQldUTGhPcFJyM2p6YVVQU2FQZVlZMDI2QThHOGZFNTF1SVgxZDZLMW9oVDJKWmdkRXMyUXZ6emFvWkgvbm16enhOc2dzMllrTUJvVEpZbFhRbFdaQkx6clJTWktkTkxyMUY0SC9ORWZ4cmYwQ0RPS2RXZXBQMHpGbFJVZnZPaU5QVUZMcUpONmJsZWI4V0duKzViZVR4ZEFtSnZIN0ZQYnRZWG9JdWlpOGhqbVR4MGkrZkM1bHhUeHFoZW14bFVReldEU1lpaWFOaFoyVW1pTXNyZXlxTnBhbSIsIm1hYyI6ImIxZTEyYjNlMjUxNTBmZDc0NzVhZjIwYWI2ZDFkYzBmZmJlMjE0ZjQwNjFjZTQwNGVkOTRhYWY4MDdjZjQzZDkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+