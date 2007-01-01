Владислав Шапша проверил, как чиновники выполняют его поручения
Об этом губернатор Калужской области рассказал в четверг, 12 сентября.
Задачи перед администрациями были поставлены после обращений жителей к главе региона.
На Правом берегу в Калуге к новой школе №45 сделали проекционный переход.
В селе Воскресенском Ферзиковского района создана остановка школьного автобуса.
А в Куйбышевском районе отремонтировали фасад Мокровской школы.
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ILR
Дмитрий Ивьев, в статье должна быть вся история до укладки асфальта - когда калужане начали жаловаться на отвратную дорогу, какие "рукожопики" делали ямочный ремонт, можно даже по-фамильно (страна должна знать своих героев), а не только название организации, когда срезали асфальт и сколько прошло времени до укладки. Ну и приблизительно, сколько матюков прозвучало в адрес чиновников во главе с Денисовым....
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