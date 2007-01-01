Владислав Шапша проверил, как чиновники выполняют его поручения

Об этом губернатор Калужской области рассказал в четверг, 12 сентября.

Задачи перед администрациями были поставлены после обращений жителей к главе региона.

На Правом берегу в Калуге к новой школе №45 сделали проекционный переход.

В селе Воскресенском Ферзиковского района создана остановка школьного автобуса.

А в Куйбышевском районе отремонтировали фасад Мокровской школы.