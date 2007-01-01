Калужанам дали две недели на снос гаражей и заборов
Нелегально установленные объекты власти требуют демонтировать до 24 сентября.
Список в четверг опубликовала городская управа:
- ул. Билибина, 52, металлический гараж,
- ул. Черносвитинская, 37, металлический забор,
- пер. Литвиновский, 9, сарай,
- ул. Чехова, 1, металлический гараж,
- ул. Космонавта Волкова, 42, металлический забор,
- ул. Баррикад, 172Б, два металлических контейнера,
- пер. Кубяка, 5, два гаража,
- ул. Кубяка, 3, гараж,
- пер. Труда, 4, к.4, семь сараев и гараж,
- д. Матюнино, 15а, деревянный забор,
- д. Матюнино, 9а, забор,
- д. Колюпаново, 14а, сарай,
- ул. Первых Коммунаров, район ГК «Октябрьский», КУНГ,
- ул. Вооруженного Восстания, 1, гараж,
- ул. Центральная, 5 (со стороны ул. Майской), забор.
Если собственники не уберут имущество сами, власти обещают все демонтировать принудительно.
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