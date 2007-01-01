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Новость дня Благоустройство

Калужанам дали две недели на снос гаражей и заборов

Нелегально установленные объекты власти требуют демонтировать до 24 сентября.
Дмитрий Ивьев
10:05 сегодня
1 1025
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Список в четверг опубликовала городская управа:

  • ул. Билибина, 52, металлический гараж,
  • ул. Черносвитинская, 37, металлический забор,
  • пер. Литвиновский, 9, сарай,
  • ул. Чехова, 1, металлический гараж,
  • ул. Космонавта Волкова, 42, металлический забор,
  • ул. Баррикад, 172Б, два металлических контейнера,
  • пер. Кубяка, 5, два гаража,
  • ул. Кубяка, 3, гараж,
  • пер. Труда, 4, к.4, семь сараев и гараж,
  • д. Матюнино, 15а, деревянный забор,
  • д. Матюнино, 9а, забор,
  • д. Колюпаново, 14а, сарай,
  • ул. Первых Коммунаров, район ГК «Октябрьский», КУНГ,
  • ул. Вооруженного Восстания, 1, гараж,
  • ул. Центральная, 5 (со стороны ул. Майской), забор.

Если собственники не уберут имущество сами, власти обещают все демонтировать принудительно.

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Всего: 1 комментарий
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Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Вот это видимо ничему не научило..

...
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Запрет на ношение никаба – борьба с экстремизмом или ущемление мусульман?
13:00 сегодня
2 1272
Василёк

снимут асфальт и на этом ... все. зато предлагать попилить 5млн на деревянных воротах - это пожалуйста.

...
Авто и транспорт
В Калуге снимут старый асфальт на улице Чижевского
12:24 сегодня
1 309
ecilop

что куча замов губернатора не может руководить регионом?-нужен еще один(или 10)

...
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Алексей Паршин возглавил калужский ЦУР
12:21 сегодня
3 850
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

В 1906 году в Калуге на собственные средства его создателя, Федора Мефодьевича  Шахмагонова, было открыто частное реальное училище. Оно располагалось в двухэтажном доме на Богоявленской лице (с 1918 года – Красноармейская, ныне Кутузова, 18).

...
Общество
12 сентября царь отправил в тюрьму протопопа Аввакума
11:57 сегодня
10 4284
Василёк

пообещали - значит можно жить спокойно 😀

...
Общество
Власти пообещали заменить асфальт на улице Карачевской в Калуге
11:31 сегодня
1 618
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

24 сентября 1864 г. в Калуге введено фотогеновое освещение улиц. Фотоген вырабатывался на Заводах генерал-майора Сергея Ивановича Мальцова в Людинове.

...
Общество
12 сентября царь отправил в тюрьму протопопа Аввакума
11:16 сегодня
10 4284
Den83

Будем надеяться, что камеры помогут решить этот наболевший вопрос с вывозом мусора...

...
Благоустройство
В Калуге установят камеры наблюдения рядом с мусорными контейнерами
11:09 сегодня
3 766
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

И чё не так? Старообрядчество старая церковь.

...
Общество
12 сентября царь отправил в тюрьму протопопа Аввакума
11:04 сегодня
10 4284
Василёк

куда из списка пропал забор на богородицкой ?

...
Благоустройство
Калужанам дали две недели на снос гаражей и заборов
10:59 сегодня
1 987
Василёк

самое популярное, что там было и убрали. теперь одни мусорки остались.

...
Благоустройство
Боксерские груши убрали с набережной Яченского водохранилища
10:57 сегодня
2 503
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