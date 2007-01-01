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Новость дня Благоустройство

В Калуге установят камеры наблюдения рядом с мусорными контейнерами

Власти нашли на это деньги, сообщил утром 12 сентября городской голова Дмитрий Денисов.
Дмитрий Ивьев
09:39 сегодня
3 773
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- Установим на площадках у мусорных контейнеров видеокамеры, чтобы наказывать нарушителей по всей строгости закона, - заявил он.

В последний год жители Калуги постоянно жалуются, что с контейнерных площадок не вывозят ветки и строительный мусор.

Власти в ответ заявляют, что коммунальщики не должны это убирать, а люди, оставившие такие отходы, обязаны были заказать и оплатить отдельный транспорт для вывоза.

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Всего: 3 комментария
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Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Вот это видимо ничему не научило..

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Василёк

снимут асфальт и на этом ... все. зато предлагать попилить 5млн на деревянных воротах - это пожалуйста.

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ecilop

что куча замов губернатора не может руководить регионом?-нужен еще один(или 10)

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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

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Василёк

пообещали - значит можно жить спокойно 😀

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11:16 сегодня
10 4284
Den83

Будем надеяться, что камеры помогут решить этот наболевший вопрос с вывозом мусора...

...
Благоустройство
В Калуге установят камеры наблюдения рядом с мусорными контейнерами
11:09 сегодня
3 766
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

И чё не так? Старообрядчество старая церковь.

...
Общество
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11:04 сегодня
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Василёк

куда из списка пропал забор на богородицкой ?

...
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10:59 сегодня
1 987
Василёк

самое популярное, что там было и убрали. теперь одни мусорки остались.

...
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