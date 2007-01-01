В Калуге установят камеры наблюдения рядом с мусорными контейнерами

Власти нашли на это деньги, сообщил утром 12 сентября городской голова Дмитрий Денисов.

- Установим на площадках у мусорных контейнеров видеокамеры, чтобы наказывать нарушителей по всей строгости закона, - заявил он.

В последний год жители Калуги постоянно жалуются, что с контейнерных площадок не вывозят ветки и строительный мусор.

Власти в ответ заявляют, что коммунальщики не должны это убирать, а люди, оставившие такие отходы, обязаны были заказать и оплатить отдельный транспорт для вывоза.