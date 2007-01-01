Боксерские груши убрали с набережной Яченского водохранилища

Автоматы, которые предлагали прохожим испытать свою силу, стояли там незаконно, сообщили в четверг, 12 сентября, в управлении экономики Калуги.

- Такие автоматы чаще всего привлекают подростков, которым хочется публично продемонстрировать свою ударную мощь, - прокомментировали в городской управе. - Шум, грохот, выкрики – зачастую нецензурные. Вряд ли такое понравится людям, отдыхающим на набережной.

Оборудование демонтировали.