В Калуге создадут комиссию по удалению деревьев
В управлении городского хозяйства отреагировали на жалобы обеспокоенных калужан, которые в соцсетях реагируют на массовую вырубку деревьев.
- Видя внимание жителей Калуги к этой теме, договорились с Общественной палатой Калужской области о создании независимой мониторинговой группы на базе палаты, члены которой будут внимательно отслеживать состояние деревьев и вопросы их оперативного удаления, - прокомментировали 11 сентября в управлении.
Всё ради платной парковки авось. А лиственница была нормальной, кроме одной и за это, я считаю, при нормальной власти нужно призывать к ответу всех ответственных. Но увы у нас власть не для людей. И дозвониться в управление городского хозяйства невозможно, телефоны левые, а куда говорят звонить, там трубки не берут....