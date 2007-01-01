В Калуге создадут комиссию по удалению деревьев

В управлении городского хозяйства отреагировали на жалобы обеспокоенных калужан, которые в соцсетях реагируют на массовую вырубку деревьев.

- Видя внимание жителей Калуги к этой теме, договорились с Общественной палатой Калужской области о создании независимой мониторинговой группы на базе палаты, члены которой будут внимательно отслеживать состояние деревьев и вопросы их оперативного удаления, - прокомментировали 11 сентября в управлении.