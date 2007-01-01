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Благоустройство

В Калуге создадут комиссию по удалению деревьев

Дмитрий Ивьев
15:35 сегодня
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В управлении городского хозяйства отреагировали на жалобы обеспокоенных калужан, которые в соцсетях реагируют на массовую вырубку деревьев.

- Видя внимание жителей Калуги к этой теме, договорились с Общественной палатой Калужской области о создании независимой мониторинговой группы на базе палаты, члены которой будут внимательно отслеживать состояние деревьев и вопросы их оперативного удаления, - прокомментировали 11 сентября в управлении.

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Лента комментариев
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А укоротить деревья в сквере Мира, где гнездится не одна сотня гадящих и орущих летающих, умные головы не додумались? ТАК И БУДЕТ ВСЁ В СКВЕРЕ ЗАСР...ТО, ЧТО НИ ПРИСЕСТЬ, НИ ПРОЙТИ???

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Всё ради платной парковки авось. А лиственница была нормальной, кроме одной и за это, я считаю, при нормальной власти нужно призывать к ответу всех ответственных. Но увы у нас власть не для людей. И дозвониться в управление городского хозяйства невозможно, телефоны левые, а куда говорят звонить, там трубки не берут.

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а для чего там ходить? Кто куда собрался там мигрировать? Из кофейни в КНИИТМУ или обратно? Там нет такого количества пешеходов, чтобы специально рисовать "зебру".

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Это только заезд - у нас пол Калуги такие улицы. Первомайка,Мичурина,заезд во двор поликлиника Красный Крест и это только за сегодня...Перечислять можно очень долго. Видать,не гуляет там Денисов

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