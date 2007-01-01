Жители Калуги пожаловались на раскопанную улицу Луначарского

В районе дома №10/15 на перекрестке со Старичковым переулком ведутся работы по замене теплосетей.

Местная жительница в среду в соцсетях высказала сомнения, что коммунальщики успеют всё доделать к 15 сентября. Именно такие сроки поставлены на областном уровне.

- Планируем заменить и подключить трубопровод до середины месяца, - прокомментировали ситуацию в горуправе. - Касаемо благоустройства, планируем привести территории в порядок до конца октября.