+25...+26 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство Жители Калуги пожаловались на раскопанную улицу Луначарского
Благоустройство

Жители Калуги пожаловались на раскопанную улицу Луначарского

В районе дома №10/15 на перекрестке со Старичковым переулком ведутся работы по замене теплосетей.
Дмитрий Ивьев
14:46 сегодня
0 206
Фото со страницы губернатора.
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Местная жительница в среду в соцсетях высказала сомнения, что коммунальщики успеют всё доделать к 15 сентября. Именно такие сроки поставлены на областном уровне.

- Планируем заменить и подключить трубопровод до середины месяца, - прокомментировали ситуацию в горуправе. - Касаемо благоустройства, планируем привести территории в порядок до конца октября.

Новости по тегу
благоустройство жкх
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
ajax

А укоротить деревья в сквере Мира, где гнездится не одна сотня гадящих и орущих летающих, умные головы не додумались? ТАК И БУДЕТ ВСЁ В СКВЕРЕ ЗАСР...ТО, ЧТО НИ ПРИСЕСТЬ, НИ ПРОЙТИ???

...
Благоустройство
В Калуге спилили деревья на улице Гагарина
15:29 сегодня
7 928
Виталий Гераськин

Всё ради платной парковки авось. А лиственница была нормальной, кроме одной и за это, я считаю, при нормальной власти нужно призывать к ответу всех ответственных. Но увы у нас власть не для людей. И дозвониться в управление городского хозяйства невозможно, телефоны левые, а куда говорят звонить, там трубки не берут.

...
Благоустройство
В Калуге спилили деревья на улице Гагарина
15:01 сегодня
7 928
Kas9l

а для чего там ходить? Кто куда собрался там мигрировать? Из кофейни в КНИИТМУ или обратно? Там нет такого количества пешеходов, чтобы специально рисовать "зебру".

...
Благоустройство
В Калуге новый пешеходный переход появился у Каменного моста
14:20 сегодня
7 1427
maks17

Вполне даже нормальные актеры, зря вы так.Особенно Трубинер, лично мне

...
Культура
Опубликовано фото известных актёров на съёмке фильма в Калуге
14:17 сегодня
2 3799
maks17

Это только заезд - у нас пол Калуги такие улицы. Первомайка,Мичурина,заезд во двор поликлиника Красный Крест и это только за сегодня...Перечислять можно очень долго. Видать,не гуляет там Денисов

...
Общество
Калужане пожаловались на разбитый асфальт в поселке Силикатный
13:55 сегодня
1 484
SergeyKLG

Заставь дурака богу молиться ....

...
Благоустройство
В Калуге спилили деревья на улице Гагарина
13:04 сегодня
7 928
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ ...
Общество
В Калуге пройдёт всероссийский фестиваль беспилотных авиасистем
12:55 сегодня
2 374
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Я спросил у ясеня.....Ясень не ответил мне.

...
Благоустройство
В Калуге спилили деревья на улице Гагарина
11:57 сегодня
7 928
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

В России резко упали продажи алкогольной продукции, но ещё резче увеличились продажи сахара и дрожжей.

...
Общество
В Калужской области уменьшилось количество алкоголиков
11:55 сегодня
2 423
mrTJohn

в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».

...
Общество
В Калуге пройдёт всероссийский фестиваль беспилотных авиасистем
11:37 сегодня
2 374
Афиша
Фестиваль уличного кино и концерт ко Дню города: что подготовили для калужан в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6IjRvUDg2R2Z1WTU5SXVxeU1vc2lHS1E9PSIsInZhbHVlIjoiZGhDdFcyNkFmUXNuSzNPdmp3emVPdUpRNW5SOHhxWllsUXlaK0lWWmVnQXVPY0VKWnZST3RFRTRnQ3d3YXFxaEtqUnhWb05OVllDMmJxeUxDbTZ3R1dDTjRIeTdneUx3SXd3Y3RFZ1M3WHV4cDBJdG5SKzhZK0xxZWVxTmVDeWY3K1d3QkJPc3B0ejRzMk9SV2pCZGduZWhPUFJtaHhoRVo1MWNSaU1WKzFEM1pLN3kveTgyalAzM3kxRjdnc0FKVkxnR1RBTm1YdjRDZ2p0a000V2I2VVBVak44ZDl1STc4YXFXNVVmLzBvdW55TXRmQWExVjhYbXlOQU92Q3BrVmdRemJ4Qmt6ejhCdEJzaXVPb1dBbmpYQ2E2Z05mUE5rL3dqN1dVb2FOUHdDb25HVEJYRzZqZi9zNnh4NFFORWtTbXQwTGJGN3YreWxsNTU4aTNWdGlPZEp4R05XTFlHMkFwT1JKNUxEajBtNUdHZ1BDeUdsSC96RjE3a1Vpay9TOG03OTJGZ0JoWCs5aG14My9IRlg0cTgxL29tcjcvcnIwY0F6c25odFhYc1ZWdDdrMnVTUFhEeisxMW9Mck5IOWc2NXkwWmhObVljdWM5TTdXbHdsM1pkbmNZRWlidUV4MnhnQUhabFk3dlQ0aUp4QWd1M0ZnMURBeUhUb2V6cWhCZkpQc0h6QmFnNnpoV2JFK0VHc0FKSkdRRXFONEErWjhhM0hxQkFmQW5uOHExMTZvWXVOVytpOG8yb1FibUVPbFJGdWxIcTExODBrSkJyS1JseUFiLzdtc0ZLWWFmd2FCc21ZSElkUjN5Qy93K0ppMi9iTTRDc3prNDFGakl3SCIsIm1hYyI6IjRmOWY4YWQzMDEyZjEzYjNlMzQzMTBkYzRiNzc3ZWQ0NWVhOTQ5OWJhNThmM2EyOTZmMTE1ZTU1OWViNWYwYmUiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IkJGWVVrK3BQbDE3b0xZZm5RVWVsR3c9PSIsInZhbHVlIjoiQ01iY0h5SXhSNXJHYjg0M3FhUnBiaG9rV2liSFRnUlNHSTVEdFJHU25MaHVmRVArQWFhSlNPU1loaDFpZUNBQytSQUYvUkYyYnhaV2VGclBrTEF5R29BbzRyZVI4dmtSdER3WlpVUTFURC8zY2toVXpZWG8yajZlM0NTNUtDN1BMN1UvNUJZVEk1dEtTa0FYSkxYaEplKzBoRlh5aFVxNUh3Q2t4NDlCeXRIYmVsb1RHNUE5TFp4UlBHRkRwVXdNdWtJaVlPU0ducUNBakZDQmYxaVp6UkZ6cG1iRnpBK0F3Ui93d3VwRGU4U3JJWURDTHlKT0pFQ3FmR3Vub1AyTGEvRW1ZQ0JKMVhJN3VpY3dGcEFDOW9adVJ0bFRvekxEM01sYkR3cktWditrTER0Y1BMckZIZ2FsSWtZazhMZ2RqZ1lrMGFHNHZYY1plUTI0K3dnZkdmOGgrL3ZvUXMzL0pPMGN5M3hRb2I1ekE3a3kzV3IwZC9GekkrNG54Q3ZESnBpS2lGeHlIL1llYi9xNUNOYTlnZzVPZDB3MUE5dGFOcUZucnMwYk9tYnlJZzVSOWlmRmZzWVNEUGR6OVFUNyIsIm1hYyI6IjZhNTlhYzM1MzkyMGM5ZGVlMTIyZjI1ZGI5ZTdlZGQ1OWU4ZjQ1ODNkNzkyNDc0MDhhNzZhYjA0ZDI3NDQ3YjIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+