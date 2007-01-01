Жители Калуги пожаловались на раскопанную улицу Луначарского
В районе дома №10/15 на перекрестке со Старичковым переулком ведутся работы по замене теплосетей.
Местная жительница в среду в соцсетях высказала сомнения, что коммунальщики успеют всё доделать к 15 сентября. Именно такие сроки поставлены на областном уровне.
- Планируем заменить и подключить трубопровод до середины месяца, - прокомментировали ситуацию в горуправе. - Касаемо благоустройства, планируем привести территории в порядок до конца октября.
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Лента комментариев
Виталий Гераськин
Всё ради платной парковки авось. А лиственница была нормальной, кроме одной и за это, я считаю, при нормальной власти нужно призывать к ответу всех ответственных. Но увы у нас власть не для людей. И дозвониться в управление городского хозяйства невозможно, телефоны левые, а куда говорят звонить, там трубки не берут....
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