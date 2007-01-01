В Тарусском районе обновили уличное освещение

Работы проведены в нескольких деревнях, рассказал 11 сентября глава администрации Михаил Голубев.

В Кузьмищево фонари установили в переулке Просторном, в Вознесенье - на улице Солнечной.

Также освещение смонтировали в деревнях Асоя и Ширяево.

В Тарусе по программе инициативного бюджетирования уличное освещение сделали в микрорайоне Лесничество.