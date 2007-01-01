В Тарусском районе обновили уличное освещение
Работы проведены в нескольких деревнях, рассказал 11 сентября глава администрации Михаил Голубев.
В Кузьмищево фонари установили в переулке Просторном, в Вознесенье - на улице Солнечной.
Также освещение смонтировали в деревнях Асоя и Ширяево.
В Тарусе по программе инициативного бюджетирования уличное освещение сделали в микрорайоне Лесничество.
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Виталий Гераськин
Всё ради платной парковки авось. А лиственница была нормальной, кроме одной и за это, я считаю, при нормальной власти нужно призывать к ответу всех ответственных. Но увы у нас власть не для людей. И дозвониться в управление городского хозяйства невозможно, телефоны левые, а куда говорят звонить, там трубки не берут....
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