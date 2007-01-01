В Козельске завершилось благоустройство парка на улице Чкалова
Работы велись в районе Стелы, рассказали 11 сентября в региональном Минстрое.
Этот проект ранее выбрали местные жители на онлайн-голосовании в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
Парк выбрали 1200 жителей.
Там поменяли дорожки, поставили скамейки, игровое оборудование, урны.
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Виталий Гераськин
Всё ради платной парковки авось. А лиственница была нормальной, кроме одной и за это, я считаю, при нормальной власти нужно призывать к ответу всех ответственных. Но увы у нас власть не для людей. И дозвониться в управление городского хозяйства невозможно, телефоны левые, а куда говорят звонить, там трубки не берут....
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