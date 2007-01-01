В Калуге спилили деревья на улице Гагарина

Подрядчик 11 сентября продолжает работы в районе перекрестка с улицей Георгиевской.

Причем уничтожены не только зараженные златкой ясени, но и росшие вдоль дороги сосны.

Ранее городские власти сообщали, что до конца года с улиц уберут 1300 деревьев. На это из бюджета выделили 17 миллионов рублей.

Напомним, три года назад стало известно, что около 6000 ясеней в Калуге заражены опасным вредителем – узкотелой изумрудной златкой. Чиновники заявляли, что победить её можно только полной вырубкой деревьев. На их месте обещают посадить новые саженцы.