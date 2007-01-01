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Новость дня Благоустройство

В Калуге спилили деревья на улице Гагарина

Подрядчик 11 сентября продолжает работы в районе перекрестка с улицей Георгиевской.
Дмитрий Ивьев
09:54 сегодня
1 182
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Причем уничтожены не только зараженные златкой ясени, но и росшие вдоль дороги сосны.

Ранее городские власти сообщали, что до конца года с улиц уберут 1300 деревьев. На это из бюджета выделили 17 миллионов рублей.

Напомним, три года назад стало известно, что около 6000 ясеней в Калуге заражены опасным вредителем – узкотелой изумрудной златкой. Чиновники заявляли, что победить её можно только полной вырубкой деревьев. На их месте обещают посадить новые саженцы.

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Всего: 1 комментарий
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Лента комментариев
sergey_l

Неужели тяжело остановиться?

...
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В Калуге новый пешеходный переход появился у Каменного моста
20:33 10.09
6 1253
ajax

Новость - пустышка!

...
Происшествия
«Хендай» перевернулся в Калужской области
19:51 10.09
1 884
elisei

Я даже знаю,где она будет убираться😁белый дом.а потом в снегопад,уедет в москву

...
Авто и транспорт
Для Калуги закупили 10 снегоуборочных машин
19:09 10.09
2 875
Эдуард Самсонов

Значит Мишустин опять приедет!Будим показывать снегоуборочные машины,а для чего они нужны ещё???

...
Авто и транспорт
Для Калуги закупили 10 снегоуборочных машин
17:50 10.09
2 875
Василёк

забыли качество покрытия проверить на беговых дорожках, которое пришло в негодность уже спустя пару месяцев, а так же расчириканный всякими каракулями так называемый памп-трэк. И в следующий раз количество заборов попробуйте сосчитать, а то у меня не получилось.

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Почему скандал с деревянными воротами сквера Волкова оказался дутым?
17:24 10.09
2 2548
Василёк

я уже много раз писал, что забор на богородицкой перекрыл единственный с той стороны спуск в овраг и дальше к реке. Регулярно там проезжаю - буду наблюдать за тем как решиться этот вопрос.

...
Благоустройство
Власти Калуги ищут владельцев заборов
17:20 10.09
2 1879
йЮкея

Да уж, умом дебилов не понять

...
Благоустройство
В Калуге новый пешеходный переход появился у Каменного моста
17:19 10.09
6 1253
Василёк

а почему мусорки не в уникальнейшем и достойнейшем комовском дизайне а-ля гмно и ветки ?

...
Благоустройство
В Калуге набережную Яченского водохранилища заставили контейнерами для мусора
17:17 10.09
3 1027
Беня Ли

Микрику уже выписали штраф?

...
Благоустройство
В Калуге новый пешеходный переход появился у Каменного моста
17:10 10.09
6 1253
Kas9l

140 метров до светофора. Неужели тяжело пройти?

...
Благоустройство
В Калуге новый пешеходный переход появился у Каменного моста
17:03 10.09
6 1253
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