В Калуге спилили деревья на улице Гагарина
Подрядчик 11 сентября продолжает работы в районе перекрестка с улицей Георгиевской.
Причем уничтожены не только зараженные златкой ясени, но и росшие вдоль дороги сосны.
Ранее городские власти сообщали, что до конца года с улиц уберут 1300 деревьев. На это из бюджета выделили 17 миллионов рублей.
Напомним, три года назад стало известно, что около 6000 ясеней в Калуге заражены опасным вредителем – узкотелой изумрудной златкой. Чиновники заявляли, что победить её можно только полной вырубкой деревьев. На их месте обещают посадить новые саженцы.
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