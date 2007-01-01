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Новость дня Благоустройство

В Калуге раскопали парк Циолковского

Там ведутся работы по реконструкции системы наружного освещения.
Дмитрий Ивьев
09:18 сегодня
1 254
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Вдоль дорожек в парке раскопаны траншеи.

Во вторник, 10 сентября, в соцсетях появились жалобы калужан на то, что подрядчик повредил корни деревьев.

Завершить реконструкцию в парке должны до 13 сентября. Однако текущая ситуация в парке вызывает сомнения, что подрядчик уложится в заявленные сроки.

После публикации этой новости ситуацию прокомментировали в городской управе:

- Спасибо за проявленное беспокойство в отношении деревьев! Мы, как и все калужане, стараемся максимально бережно относиться к зеленым насаждениям Калуги. В данном случае затрагиваются только боковые корни. Они в условиях плодородной почвы парка хорошо развиты у взрослых деревьев. Как пример: крупномеры в питомниках выкапываются с повреждением корней в ком и пересаживаются на новое место, в дальнейшем корневая активно нарастает. А с учётом того, что вегетативный период растения в настоящее время (начало осени) близится к завершению, растения максимально безболезненно перенесут данный вид необходимых строительных работ. За этим внимательно следят опытные специалисты нашего МБУ «Калугаблагоустройство». К сожалению, без данных работ невозможно проложить кабель для освещения парка, чтобы сделать его более уютным и красивым, очистив «небо» от проводов.

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Всего: 1 комментарий
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Лента комментариев
sergey_l

Неужели тяжело остановиться?

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Новость - пустышка!

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elisei

Я даже знаю,где она будет убираться😁белый дом.а потом в снегопад,уедет в москву

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19:09 10.09
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Эдуард Самсонов

Значит Мишустин опять приедет!Будим показывать снегоуборочные машины,а для чего они нужны ещё???

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17:50 10.09
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Василёк

забыли качество покрытия проверить на беговых дорожках, которое пришло в негодность уже спустя пару месяцев, а так же расчириканный всякими каракулями так называемый памп-трэк. И в следующий раз количество заборов попробуйте сосчитать, а то у меня не получилось.

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Василёк

я уже много раз писал, что забор на богородицкой перекрыл единственный с той стороны спуск в овраг и дальше к реке. Регулярно там проезжаю - буду наблюдать за тем как решиться этот вопрос.

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17:20 10.09
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йЮкея

Да уж, умом дебилов не понять

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17:19 10.09
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Василёк

а почему мусорки не в уникальнейшем и достойнейшем комовском дизайне а-ля гмно и ветки ?

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Kas9l

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...
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17:03 10.09
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