В Калуге раскопали парк Циолковского

Там ведутся работы по реконструкции системы наружного освещения.

Вдоль дорожек в парке раскопаны траншеи.

Во вторник, 10 сентября, в соцсетях появились жалобы калужан на то, что подрядчик повредил корни деревьев.

Завершить реконструкцию в парке должны до 13 сентября. Однако текущая ситуация в парке вызывает сомнения, что подрядчик уложится в заявленные сроки.

После публикации этой новости ситуацию прокомментировали в городской управе:

- Спасибо за проявленное беспокойство в отношении деревьев! Мы, как и все калужане, стараемся максимально бережно относиться к зеленым насаждениям Калуги. В данном случае затрагиваются только боковые корни. Они в условиях плодородной почвы парка хорошо развиты у взрослых деревьев. Как пример: крупномеры в питомниках выкапываются с повреждением корней в ком и пересаживаются на новое место, в дальнейшем корневая активно нарастает. А с учётом того, что вегетативный период растения в настоящее время (начало осени) близится к завершению, растения максимально безболезненно перенесут данный вид необходимых строительных работ. За этим внимательно следят опытные специалисты нашего МБУ «Калугаблагоустройство». К сожалению, без данных работ невозможно проложить кабель для освещения парка, чтобы сделать его более уютным и красивым, очистив «небо» от проводов.