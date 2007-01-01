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Благоустройство

В Калужской области отреставрировали фасад готического дома

Один из этапов работ завершился в усадьбе Авчурино Ферзиковского района, рассказал 11 сентября начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков.
Дмитрий Ивьев
09:09 сегодня
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- В доме появились оконные заполнения готических стрельчатых окон: оконные рамы сделаны из дуба, - пояснил чиновник. - Фасады здания вновь украшают ранее утраченные декоративные элементы. Когда к зданию подведут тепло, реставрация продолжится во внутренних помещениях.

В готическом доме планируется открыть музей.

Главное здание имения в Авчурино не сохранилось, оно сгорело в 1860 году. А готический дом был построен в 1840-х. В начале XX века его перестроили Гончаровы. После Второй мировой войны здание вновь восстановили в начале 1950-х.

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Лента комментариев
sergey_l

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elisei

Я даже знаю,где она будет убираться😁белый дом.а потом в снегопад,уедет в москву

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Василёк

забыли качество покрытия проверить на беговых дорожках, которое пришло в негодность уже спустя пару месяцев, а так же расчириканный всякими каракулями так называемый памп-трэк. И в следующий раз количество заборов попробуйте сосчитать, а то у меня не получилось.

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я уже много раз писал, что забор на богородицкой перекрыл единственный с той стороны спуск в овраг и дальше к реке. Регулярно там проезжаю - буду наблюдать за тем как решиться этот вопрос.

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йЮкея

Да уж, умом дебилов не понять

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Василёк

а почему мусорки не в уникальнейшем и достойнейшем комовском дизайне а-ля гмно и ветки ?

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Kas9l

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17:03 10.09
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