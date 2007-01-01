В Калужской области отреставрировали фасад готического дома

Один из этапов работ завершился в усадьбе Авчурино Ферзиковского района, рассказал 11 сентября начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков.

- В доме появились оконные заполнения готических стрельчатых окон: оконные рамы сделаны из дуба, - пояснил чиновник. - Фасады здания вновь украшают ранее утраченные декоративные элементы. Когда к зданию подведут тепло, реставрация продолжится во внутренних помещениях.

В готическом доме планируется открыть музей.

Главное здание имения в Авчурино не сохранилось, оно сгорело в 1860 году. А готический дом был построен в 1840-х. В начале XX века его перестроили Гончаровы. После Второй мировой войны здание вновь восстановили в начале 1950-х.