В Калуге новый пешеходный переход появился у Каменного моста

Зебру обустроили на перекрестке улиц Пушкина и Комарова.

Ранее в этом месте пешеходы регулярно бегали через дорогу.

Переход обозначен знаками и разметкой.

В городской управе нам рассказали, что переход сделали по многочисленным просьбам жителей.