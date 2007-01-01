В Калуге новый пешеходный переход появился у Каменного моста
Зебру обустроили на перекрестке улиц Пушкина и Комарова.
Ранее в этом месте пешеходы регулярно бегали через дорогу.
Переход обозначен знаками и разметкой.
В городской управе нам рассказали, что переход сделали по многочисленным просьбам жителей.
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Лента комментариев
kostindima
Ну тогда и под арками у 5 корпуса Бауманского и где вход в парк Культуры сделайте переход, там постоянно бегают через дорогу, а ничего, сойдет, 20 метров до перехода пройти не судьба. А еще лучше прямо на мосту нарисовать, чтобы туристам/пешеходам было удобно осматривать открывающиеся виды....
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