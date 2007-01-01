В Калуге набережную Яченского водохранилища заставили контейнерами для мусора
- Прекрасная набережная превратилась в смердящую контейнерную площадку, баки по всей протяжённости, запах страшный, удовольствия от прогулки ноль, почему прекрасная идея туристического места сталкивается с такой реализацией? – задается вопросом женщина.
Ситуацию прокомментировали в городской управе:
- Места установки контейнеров и их количество обусловлено большой проходимостью и количеством кафе, расположенных на набережной. Мусор из контейнеров вывозят на постоянной основе, по мере наполнения.
Не хрен ставить машины во дворах и натягивать цепочки там гле раньше был газон. Везде этот автохлам, потом удивляемся почему в Калуге люди не доживают до 50-60 лет, да потому что ленивые, купил машину, купи гараж или ставь на стоянку. Привыкли к бесплатному. Платите тогда отчисления за исправления экологии....