В Калуге набережную Яченского водохранилища заставили контейнерами для мусора

Жительница Калуги в понедельник, 9 сентября. опубликовала жалобу на странице губернатора.

- Прекрасная набережная превратилась в смердящую контейнерную площадку, баки по всей протяжённости, запах страшный, удовольствия от прогулки ноль, почему прекрасная идея туристического места сталкивается с такой реализацией? – задается вопросом женщина.

Ситуацию прокомментировали в городской управе:

- Места установки контейнеров и их количество обусловлено большой проходимостью и количеством кафе, расположенных на набережной. Мусор из контейнеров вывозят на постоянной основе, по мере наполнения.