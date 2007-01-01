+20...+21 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство В Калуге набережную Яченского водохранилища заставили контейнерами для мусора
Благоустройство

В Калуге набережную Яченского водохранилища заставили контейнерами для мусора

Жительница Калуги в понедельник, 9 сентября. опубликовала жалобу на странице губернатора.
Дмитрий Ивьев
16:41 сегодня
0 321
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

- Прекрасная набережная превратилась в смердящую контейнерную площадку, баки по всей протяжённости, запах страшный, удовольствия от прогулки ноль, почему прекрасная идея туристического места сталкивается с такой реализацией? – задается вопросом женщина.

Ситуацию прокомментировали в городской управе:

- Места установки контейнеров и их количество обусловлено большой проходимостью и количеством кафе, расположенных на набережной. Мусор из контейнеров вывозят на постоянной основе, по мере наполнения.

Новости по тегу
благоустройство
Лента настроения
10 оценили
30%
0%
10%
10%
20%
30%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Александр KU

Клещи уже в черте города кусают. Вообще забили на обработку!

...
Общество
69 калужан стали жертвами клещей
13:23 сегодня
1 407
Александр KU

Поэтому весь город перекопан?

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калужской области 97% объектов ЖКХ подготовили к отопительному сезону
13:22 сегодня
1 376
Александр KU

Не хрен ставить машины во дворах и натягивать цепочки там гле раньше был газон. Везде этот автохлам, потом удивляемся почему в Калуге люди не доживают до 50-60 лет, да потому что ленивые, купил машину, купи гараж или ставь на стоянку. Привыкли к бесплатному. Платите тогда отчисления за исправления экологии.

...
Криминал
Калужанка сожгла машину соседа
13:21 сегодня
1 697
5588

Очередной унылый "шедевр" на государственные деньги ...😡

...
Авто и транспорт
В Калуге киношники перекрыли улицу Никитина
12:06 сегодня
1 1057
5588

Курва.... Временные неудобства? Это шутка такая? Не нашел в тексте слова - лопата....

...
Авто и транспорт
Новый асфальт на улице Московской в Калуге положат на следующей неделе
12:04 сегодня
2 1280
5588

Дурная голова ногам покоя не дает... Сначала деревья пытались обрезать- но поняли что не умеют, теперь решили все спилить нафиг - но вскоре поймут что нужно раскорчевывать и сажать новые - а они это не умеют...

...
Благоустройство
В Калуге начали массово выпиливать деревья
12:01 сегодня
6 3234
5588

Благостно 😇

...
Благоустройство
В Калуге отказались от постройки деревянных ворот в сквере Волкова за 5 миллионов рублей
11:57 сегодня
3 1754
5588

Сегодня такой экземпляр по Барикад шпарил по осевой линии и возмущался что его не пропускают ....

...
Происшествия
В Калужской области автомобиль сбил велосипедиста
11:56 сегодня
3 831
5588

Просто калужане изучили места установки камер и стараютс не попадаться, а как "гоняли" так и "гоняют"... 140-160 вполне себе не редкость... Все эти данные с камер - оправдание вымогательства. Профилактики и безопасности в этом нет ни на копейку.

...
Авто и транспорт
Калужане стали меньше гонять на дорогах
11:54 сегодня
2 604
Den83

Просто выучили где стоят камеры

...
Авто и транспорт
Калужане стали меньше гонять на дорогах
11:32 сегодня
2 604
Афиша
Фестиваль уличного кино и концерт ко Дню города: что подготовили для калужан в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6ImpDemZDMlVzQ2tQSjBZMUdXb3Z0NEE9PSIsInZhbHVlIjoiZUpJd2NFdnVKYmpLV2NBbFRqeUxmekV0c2w4bzZmSU5uekFpMjJad2RFZEVScHYxdHc0UUdDM3dJNTdjTjJyOVRhZXdGTEZmME1VSWJjdkl5cXZOa0J6alFneVZaVlVvMVFERFFTVjEwNXRHVk5iSzZhNEtTcXY1ZmlpaVY0VFl1ZjZqRW1LMGxLVjNpZ0VtNkpCRXlTTjVOYkxlTW9XUmVLbVR3WG5sajJHVEVNaVRjWm1GYjJnakxPYXhiV0x0OERKVit4OS9hL1ZqTXdUQWxURzFnQ0dOVXhoT05wa2lKWTZxY1k2dW5KTWk4NU9KNnkzY1dsNDZ2YkVnbWpYVFNDbHNyTHJhWjdiV05OeXFmc1FPZVN4VWtpc2VmMFhDdytlaG9yRWF5SWhBSm1PV1NQZVVMT0JtclY3WlJsOHEyZEVSR3Bmb3pBT3VrcVVZVlM4NkxGL1lhOW5nZnNzWk54MVlqUEFHU1RYdExLNzNJVytQYUlaWEV1WDMxWmN6QkNKNXZMaDh5RXZGeVJmd0tZcGx0a2E0clduTXVNU2Exc0UvaG1yclRLTDJQak16UExjY2tyTGNxVVlrN3FhRlM0U05OZFdYVXdXYVJsdkN6U1VDQ3g4V3ZPc1NyN0hERjVqSEFzSUlFSG9jaWxUaUxKTEFvNXh4OWMzUWZKcGVKdlltaUJ6Z29vaHVkcHZMYVlkelJpOEVJUWhsKzkyRGYxQ1lRY3FrakhBdzFOR0pvSGE1OU5zbkk4SldzeTBJR1JBeU5YdW9lV0VjZGVsRHFXTXRQdE40SGNCRnc3cmFkMC85Vk1WT0RVRFBzY0toQWgvMVprL3orclgyNlNPayIsIm1hYyI6IjlkNTY0NjAyMzM0YTJmMTM2M2Y4OGEwNDQ1OTRjMDA1NzgzY2Y2Mzg0NDk4YjE2ZGI4ODY5ZTdiZGUwMGUxMDIiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6ImhaZDBhRVVIcTk3dGVZZXdIeGZIeVE9PSIsInZhbHVlIjoid215S0taOEdaSGRlYWVmNjZTMStsOFcvR1dReWpod2VxbWN1M2taQmt3K3dBRXdLb3MwcHlrZUtEQTFpbkxiS2t5MXZpb25ocTFSVUd2dGtrMGU2Z2NoNVlNMyt0ZFE5RW1TSGo3a1diL1laa0dxRFRFcGlNcUt3Y056TEVmaXg3VEdXUmgvUmFGbWp3Z2NyQ2FkVGoveUcrbDN2Z0g0aGE2TXNZMUJxa0NHeVlaellFVVVBTGdGdktwd3hyRGRqTlM5c3dVWFNPZ2kxMktEajUrS2dGL1E4TC92TkpnSkxyMU4xMEpVcGZBTzl5ZEcxOS9GR0V4WDlMTWdMNGx5N2E4c0YzTWlNcEpweXFrdWJOMWY0d25WVlA1WXZwTlkxWTVBRUdEY1lKcG0yVVllWnJCQTh5TVZnREdhV0ovUHg4MkU1V2podzlwY092RUhMNUhYUGE2NGtVbEs2dkFHSm5RSGN3VVlQZ0pNcVdGNU5IdStGRGgxY0F1Zk9MdmhRWDBPbmtkTVhySnJGRGpKbmJpRHJxbjljQjdVWlNTRUZQMUpUa3k2cDNINHZVZU9iZUY3MTJ0L2lNYTdqY0hsMCIsIm1hYyI6IjJlYzE0MDkzYThhZTM2YTA4NjU4NzZiOWFmODUxNmYxNDIwZjZhZTk1ZGRlYzIxNTU1ZmU1N2ZhYjZjOWVhYWYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+