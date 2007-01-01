Власти Калуги ищут владельцев заборов

Городская управа на днях опубликовала информацию о поиски владельцев ограждения на двух улицах.

Заборы расположены у дома №2 в Богородицком переулке и у дома №6 на улице Рубежной.

Собственников просят обратиться в управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений Калуги.

Если документы не будут оформлены, заборы могут снести.