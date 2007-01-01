В Калуге отказались от постройки деревянных ворот в сквере Волкова за 5 миллионов рублей
Об этом днем в пятницу, 6 сентября, в комментарии нашему изданию сообщил городской голова Дмитрий Денисов.
По его словам, деньги направят для обустройства парковке в сквере.
Напомним, на днях городские власти объявили конкурс на поиск подрядчика, который до ноября должен был создать на входе в сквер Волкова деревянную входную группу. Это обошлось бы бюджету в 5 миллионов рублей.
Идея постройки ворот вызвала недовольство калужан в соцсетях.
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