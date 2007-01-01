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Главная Новости Благоустройство В Калуге отказались от постройки деревянных ворот в сквере Волкова за 5 миллионов рублей
Новость дня Благоустройство

В Калуге отказались от постройки деревянных ворот в сквере Волкова за 5 миллионов рублей

Об этом днем в пятницу, 6 сентября, в комментарии нашему изданию сообщил городской голова Дмитрий Денисов.
Дмитрий Ивьев
16:53 сегодня
0 186
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По его словам, деньги направят для обустройства парковке в сквере.

Напомним, на днях городские власти объявили конкурс на поиск подрядчика, который до ноября должен был создать на входе в сквер Волкова деревянную входную группу. Это обошлось бы бюджету в 5 миллионов рублей.

Идея постройки ворот вызвала недовольство калужан в соцсетях.

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Лента комментариев
elisei

Какие троллейбусы?3 едет на Степана Разина,а с нее около Сбербанка останавливается,18 как раз около Атака,я так понимаю его перенесут к Альфа Банк(который открылся).Там же и остальные все маршруты.

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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Такой сам собьет с таким светом.

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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Она наверное имела ввиду вот это:

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shurup

Как Ваш коммент связан с трагическим происшествием на трасса?

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SergeyKLG

Потом так же рьяно начали бы сажать новые деревья!

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andrey3559

Где установили?

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Bungee

Как отметила Авдеева, такие камеры помогают повысить дисциплину водителей.

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В Калужской области установили девять новых дорожных камер
14:51 сегодня
2 495
ILR

Тот кто это всё придумывает - как поднять бабосики на ровном месте, уже даже и не стесняются. Все видят, только почему-то у массы проверяющих органов, а также у Губернатора глаза закрыты чёрными, причёрными очками.

...
Благоустройство
В Калуге собираются установить деревянную входную группу в сквере Волкова за 5 миллионов рублей
13:14 сегодня
6 936
РодомИзСССР

Если в области что-то сделают, то для всех всё замечательно, а как в Калуге- то люди начинают гундеть и находят тысячу причин почему это плохо.

...
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В Калуге собираются установить деревянную входную группу в сквере Волкова за 5 миллионов рублей
12:24 сегодня
6 936
Александр KU

За 5 миллионов можно построить два дома барнхауза.

...
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В Калуге собираются установить деревянную входную группу в сквере Волкова за 5 миллионов рублей
11:13 сегодня
6 936
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