В Калуге отказались от постройки деревянных ворот в сквере Волкова за 5 миллионов рублей

Об этом днем в пятницу, 6 сентября, в комментарии нашему изданию сообщил городской голова Дмитрий Денисов.

По его словам, деньги направят для обустройства парковке в сквере.

Напомним, на днях городские власти объявили конкурс на поиск подрядчика, который до ноября должен был создать на входе в сквер Волкова деревянную входную группу. Это обошлось бы бюджету в 5 миллионов рублей.

Идея постройки ворот вызвала недовольство калужан в соцсетях.