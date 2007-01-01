В Калуге начали массово выпиливать деревья

Работы в пятницу, 6 сентября, стартовали в районе сквера Мира.

- Начались долгожданные работы по спилу больных, аварийных и опасных деревьев, - рассказали нам в управлении городского хозяйства.

До конца года планируется удалить 1300 больных деревьев.

Там напомнили, что в городе около 6500 деревьев, зараженных вредителем златкой.

Чиновники пообещали весной 2025 года высадить новые деревья на месте спиленных.