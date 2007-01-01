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Новость дня Благоустройство

В Калуге начали массово выпиливать деревья

Работы в пятницу, 6 сентября, стартовали в районе сквера Мира.
Дмитрий Ивьев
14:49 сегодня
1 460
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- Начались долгожданные работы по спилу больных, аварийных и опасных деревьев, - рассказали нам в управлении городского хозяйства.

До конца года планируется удалить 1300 больных деревьев.

Там напомнили, что в городе около 6500 деревьев, зараженных вредителем златкой.

Чиновники пообещали весной 2025 года высадить новые деревья на месте спиленных.

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Всего: 1 комментарий
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Лента комментариев
elisei

Какие троллейбусы?3 едет на Степана Разина,а с нее около Сбербанка останавливается,18 как раз около Атака,я так понимаю его перенесут к Альфа Банк(который открылся).Там же и остальные все маршруты.

...
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В Калуге перенесут остановку на площади Победы
17:00 сегодня
1 672
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Такой сам собьет с таким светом.

...
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16:39 сегодня
2 635
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Она наверное имела ввиду вот это:

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16:33 сегодня
3 1483
shurup

Как Ваш коммент связан с трагическим происшествием на трасса?

...
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15:37 сегодня
2 1420
SergeyKLG

Потом так же рьяно начали бы сажать новые деревья!

...
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В Калуге начали массово выпиливать деревья
15:07 сегодня
1 456
andrey3559

Где установили?

...
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В Калужской области установили девять новых дорожных камер
14:55 сегодня
2 495
Bungee

Как отметила Авдеева, такие камеры помогают повысить дисциплину водителей.

...
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В Калужской области установили девять новых дорожных камер
14:51 сегодня
2 495
ILR

Тот кто это всё придумывает - как поднять бабосики на ровном месте, уже даже и не стесняются. Все видят, только почему-то у массы проверяющих органов, а также у Губернатора глаза закрыты чёрными, причёрными очками.

...
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В Калуге собираются установить деревянную входную группу в сквере Волкова за 5 миллионов рублей
13:14 сегодня
6 936
РодомИзСССР

Если в области что-то сделают, то для всех всё замечательно, а как в Калуге- то люди начинают гундеть и находят тысячу причин почему это плохо.

...
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В Калуге собираются установить деревянную входную группу в сквере Волкова за 5 миллионов рублей
12:24 сегодня
6 936
Александр KU

За 5 миллионов можно построить два дома барнхауза.

...
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11:13 сегодня
6 936
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