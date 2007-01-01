В Калуге собираются установить деревянную входную группу в сквере Волкова за 5 миллионов рублей

Документы для поиска подрядчика городские власти опубликовали на госзакупках 4 сентября.

Конструкция должна быть установлены до 1 ноября.

Ее длина – более 9 метров, высота – 4 метра. На конструкции предлагается разместить портрет космонавта Владислава Волкова, погибшего в 1971 году при разгерметизации спускаемого аппарата во время посадки корабля «Союз-11».

Начальная цена контракта составляет 5,015 миллиона рублей. Итоги аукциона должны подвести уже 12 сентября.