Новую спортплощадку построили в Козельском районе

Третий этап работ завершился в деревне Подборки, рассказали 5 сентября в региональном Минстрое.

Ранее место для благоустройства выбрали сами жители во время онлайн-голосования.

В Подборках заасфальтировали беговые дорожки, обновлен тротуар к спортивной зоне, появилась зона для прыжков в длину, установлено ограждение.