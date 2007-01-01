+19...+20 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство Новую спортплощадку построили в Козельском районе
Благоустройство

Новую спортплощадку построили в Козельском районе

Третий этап работ завершился в деревне Подборки, рассказали 5 сентября в региональном Минстрое. 
Дмитрий Ивьев
10:35 сегодня
0 240
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Ранее место для благоустройства выбрали сами жители во время онлайн-голосования.

В Подборках заасфальтировали беговые дорожки, обновлен тротуар к спортивной зоне, появилась зона для прыжков в длину, установлено ограждение.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
4 оценили
25%
0%
0%
0%
50%
25%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Meshootka

"По словам чиновника, он ходит пешком по городу и сам всё видит."

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге возникли проблемы с заменой теплотрасс
12:14 сегодня
2 776
ecilop

" ...В Калуге возникли проблемы с заменой теплотрасс..."

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге возникли проблемы с заменой теплотрасс
11:43 сегодня
2 776
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

 

...
Общество
5 сентября в Калуге начала действовать женская Учительская семинария
11:14 сегодня
3 3452
best85

Не удивлён. Велосипедисты безбашенные! Ездят не соблюдая элементарных правил ПДД. Без светового оборудования,повернуть на право или лево - - водитель должен догадаться . А тёмное время суток их вообще можно заметить когда уже и тормозить бесполезно. Про светоотражающие жилеты вообще все забыли. А пешеходные переходы ?. Из десятка один спешится ...

...
Происшествия
29 велосипедистов пострадали в авариях в Калужской области, двое погибли
09:45 сегодня
1 543
best85

Нормальное Явление! Это борьба за нравственность)) Дело-то нужно возбуждать не в отношении "борца за нравственность",а в отношении гражданина который стимулирует разложение общества. Его уже наказали на 70 т.рублей,ну и за аморальный образ жизни лет 5 принудительных работ. Не будет спроса ,не будет и предложений. Или официально разрешить этот вид деятельности. Налог в Гос.казну не будет лишним.

...
Криминал
Калужанин так и не дождался проститутку, которой перевел 70 тысяч рублей
09:18 сегодня
2 578
mrTJohn

А если бы пенсионер передал деньги через почту, задержали бы почту? Поймали ящерицу за хвост, короче.

...
Криминал
В Калужской области поймали 22-летнего курьера мошенников
07:46 сегодня
1 707
Tomer Savoia

"А кто это сделал?!"

...
Благоустройство
Горуправа доказала в суде, что склон Музея космонавтики сполз из-за ошибок проектировщика
07:06 сегодня
2 2996
ILR

И это красивый снимок?...😥

...
Общество
Калужанин сделал красивый снимок Большой Медведицы
05:54 сегодня
1 1105
Shredder

Почему этот вопрос только щас поднимается, только спохватились что это одна из главных проблем в городе? Это надо было решить уже 10 лет назад.😡

...
Общество
В калужском сквере Мира хотят установить отпугиватель птиц
22:28 04.09
3 2099
L t

Этих лихачей надо наказывать, но почему так долго тянули с очевидцами или записями. Если даже и были какие то очевидцы всетаки время уже прошло и врятли вспомнят какие то подробности. Или запись на регистраторах уже переписана несколько раз.

...
Происшествия
В Калуге ищут очевидцев двух аварий
20:53 04.09
1 877
Афиша
Фестиваль уличного кино и концерт ко Дню города: что подготовили для калужан в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6IjVvODR2amYxVnFuZUpaOVlZTSt3TWc9PSIsInZhbHVlIjoiVzJ0Vk9CdGVaSVZmL2hMQUx2U1hkdWl3OG1vODZvU21HS1N2eTU2SEFtamsyOC9HS3lyY3o3cjZuM2ZRUFVGenk0c3dodjh2NUs4Ym05ZnRtdGpPeGR0NFlVZ0p0Wk1MTVRkK3BVTVU3WFBZeHdXN0g3czhpbXVQMXB0OEZNNHB2aEJTa2UwTU4wZ0lwZ0J4em5FSFQ1eUlQcTB1R3pxOXpZZ29hUVFlWmhuK0YxYUMwUGo1aVRKaEgzRkZWd1RJdHZnRWFTWmE4RXpXREd5T2I1Q3luQU15WWhjaWRpT2VCMFpGWHpTd1F3azBKbkNNZzBlSW1rYWV3a2Z2VGxFU2phQ3ZERWhQNXNaZFNYWnBTVUZzY29xSmRuT3FaclNubmozM09pSk5WOE5IUERUa0VoRGtBRnkyNjE5QUowRFZXMkI0ZzFFY1ZOVjk1c3pzWkVMcHUwZWRtSEpqZC9EeHRJVGRIY3dWOTJPcTNNVkU3VGJKQzVhakY3akJqTDZZdTJCeFE0ZW9QUDRubjJsZy9OQmVXOVUyVDJYZUxmZHFJUGtQc1FwQjBYR25WVlpYWjM5SXhsc3dGSVZHVkdrZFdRNHZ0Z1B1U2lXSXo2OHR6TW1KTE9ISEtxcW01dFZpM2hUK2oxZU03b1FoSk45eDJWVUpPekcxeExkY1FkblpNR2VZZkV1UE5Wak8ySDIydEphaGVGVUFKTUxUN3hXRTZWaERyYit5enkya2ZXYms4dWtZQ2hJWmNVeElvUVI1Z1VBemxBM24xaTA5cGJIa3VnZkljSGpadFlQL3VyVjk3WHc3K1FCRjRNUzhNRFVUTnFaMHRrY0JhYkVPcG15cCIsIm1hYyI6ImU5YzgwMDUwYTg3NTFkODhmMjNkNzQwYTcyOWQxZmI2ZTlmMzI1YWFkM2QzNTFlM2FmN2JhYTI3ZTQwY2Q0MjEiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6InlRUmtIZ2Z4aGZlK2Q4SVY2K3NDRlE9PSIsInZhbHVlIjoiN2hrc3I1RVI1MGJNWEtyWTVSdUFFbHdWY0xuZytyUHd0UzBhRnR1bmZ1dEUzK3NNaVgvTmRkZnNYTzVSMkZlUG9DSUozTmpQcUNHT0pPa0RHMVA1UGtRSys2Sko2cnZVZlZRQTR4L3Z3elQ5em5WRUQxQk9yUXFWTXEzcVlIZ1NvMTNsWGxNL3l4RkNQUXRpT29PcUpUelhMMzgvNE05NW82M2FDemYvdzRMR21nYW1EUm5QR3orK2VzREtlN3h2VnRpOERPSWppTHRqa3NxamxxWmY2aXZ2SWFYZ1RmdUJKeHRmOVg4ejJqeC9SNTM0WmMxUnNEWDJZMHNJL2x0WDlXajBNTTJZdHJXMjBBQlR5MDFUWGpqNVczN0dnTDVyWit3ajdURzhBcU5uekk4QTR3ZTF3ZXRJV0J3a0RWNXQzclk2OUhtU0dYV3UzTDZCWmlVYkp3S1dGbWRmT2RseHN6YmdBZVpGZmY4K3FzM1NSWUx6cm9iUGRDbzArRjQ4R3daRlR3S2VIZkJZVnBxRTdqVXRoSVd1RlN4NkExOTNKYklwNC84a3F3dmVzcE1ndE5DemNzTGh2M3VQTHA3TyIsIm1hYyI6ImRiYWIyMjNiN2JlYzhmYmM5MmZiYmI1YWIzZmUzMDgwMjlmNjVhYmY2ODk4ZTM3NDdlM2UxNzlhOTNjMDhkNDkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+