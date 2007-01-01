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Благоустройство

В Ахлебинино обновили зону отдыха у пруда

Работы в Перемышльском районе проведены в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», рассказали в региональном Минстрое.
Дмитрий Ивьев
10:41 сегодня
0 252
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Обустроена площадка и спуск к воде.

Рядом установлены качели.

Место для благоустройства ранее выбрали жители села.

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Лента комментариев
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ниссан

еще ставку поднимите и вобще брать перестанут😀

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