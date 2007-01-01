Работы по двум нацпроектам завершаются в Дзержинском районе
Шесть объектов благоустроили в разных населенных пунктах, рассказали в местной администрации 3 сентября.
Работы велись по национальному проекту «Жилье и городская среда».
А вот смотровую площадку в Товарково пока не успели доделать. Подрядчика уже предупредили о возможных штрафах. Ожидается, что благоустройство завершится в течение сентября.
Также по нацпроекту «Безопасные качественные автодороги» ремонтируют дороги в Якшуново и Карцово.
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