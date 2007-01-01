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Благоустройство

Работы по двум нацпроектам завершаются в Дзержинском районе

Шесть объектов благоустроили в разных населенных пунктах, рассказали в местной администрации 3 сентября.
Дмитрий Ивьев
08:44 сегодня
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Работы велись по национальному проекту «Жилье и городская среда».

А вот смотровую площадку в Товарково пока не успели доделать. Подрядчика уже предупредили о возможных штрафах. Ожидается, что благоустройство завершится в течение сентября.

Также по нацпроекту «Безопасные качественные автодороги» ремонтируют дороги в Якшуново и Карцово. 

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Лента комментариев
Meshootka

Дмитрий Денисов - Это очень скромная цифра по нынешним меркам.

...
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10:03 сегодня
2 1888
Meshootka

А кто подписывал документ о приёме работ, Денисов не рассказал?

...
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Горуправа доказала в суде, что склон Музея космонавтики сполз из-за ошибок проектировщика
10:00 сегодня
1 1862
ILR

Ничего, Михаил Тырин (или кто-то из редакции) напишет новую статью - про проблемы, почему так получилось и виноваты будут кто угодно, только не те, кто сидит в кабинетах...

...
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06:19 сегодня
4 5588
dva

Я вот тоже не понял в чем смысл. Там весь поток упирается в светофоры с зерновой и 2-городским проездом. Ну а мост сам по себе пробки не создает. Бутылочное горлышко в другом месте.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Синие мосты: почему так затянулась калужская «стройка века»
22:46 03.09
4 5588
ниссан

еще ставку поднимите и вобще брать перестанут😀

...
Недвижимость и ЖКХ
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21:40 03.09
2 1377
ajax

Who Is Mrs. Kurtukova?))

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2 1888
Tomer Savoia

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VGA

как же они бесят

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17:44 03.09
3 793
Геннадич

Да и не ЦЕНТР тоже не убирают 😡

...
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16:41 03.09
5 1859
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Нужно больше фантазии и энтуазизьма.😮

...
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16:13 03.09
2 970
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