Горуправа доказала в суде, что склон Музея космонавтики сполз из-за ошибок проектировщика

На еженедельной планерке городской голова Калуги Дмитрий Денисов рассказал о волнующей калужан проблеме периодически сползающего склона Музея космонавтики.

Ранее мы писали, что проектировщики сузили ширину свайного защитного поля склона. Денисов уточнил, что их вину удалось доказать через суд.

Также городской голова отметил, что с помощью второго иска в суд с виновников хотят взыскать причиненный ущерб. Из-за оползней было повреждено освещение и другие объекты благоустройства.

Напомним, что подпорные стенки на склоне планируют установить к октябрю.