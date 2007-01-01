+16...+17 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство Горуправа доказала в суде, что склон Музея космонавтики сполз из-за ошибок проектировщика
Новость дня Благоустройство

Горуправа доказала в суде, что склон Музея космонавтики сполз из-за ошибок проектировщика

Софья Фирсова
16:12 сегодня
0 737
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

На еженедельной планерке городской голова Калуги Дмитрий Денисов рассказал о волнующей калужан проблеме периодически сползающего склона Музея космонавтики.

Ранее мы писали, что проектировщики сузили ширину свайного защитного поля склона. Денисов уточнил, что их вину удалось доказать через суд.

Также городской голова отметил, что с помощью второго иска в суд с виновников хотят взыскать причиненный ущерб. Из-за оползней было повреждено освещение и другие объекты благоустройства.

Напомним, что подпорные стенки на склоне планируют установить к октябрю.

Лента настроения
12 оценили
17%
8%
25%
0%
0%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Нужно больше фантазии и энтуазизьма.😮

...
Общество
В Калуге создали маршрут по граффити фестиваля «Переход»
16:13 сегодня
2 794
harier

Что самое смешное - с транспортной ситуацией ничего не изменится после реконструкции.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Синие мосты: почему так затянулась калужская «стройка века»
15:13 сегодня
2 4002
VGA

К 1 апреля доделают?

...
Статьи, аналитика, репортажи
Синие мосты: почему так затянулась калужская «стройка века»
12:59 сегодня
2 4002
Неместный..

Так кто окна менял, и должен вывезти мусор. Они должны заказать контейнер для строительного мусора. А они так сэкономили. А компания вывозящая бытовой мусор не обязана вывозить, там даже в машину они не залезут, она предназначена для контейнеров.

...
Общество
Центр Калуги снова не убирают
12:56 сегодня
3 1282
Shredder

Уберайте самокаты полностью с центральных улиц города, как же они бесят. А этим компаниям разорения т.к. для большинства жителей только неудобства ради понтов безмозглых малолеток.

...
Общество
В Калуге появились первые укрупненные номера на самокатах
12:38 сегодня
2 523
pandemonium

Законодательно выбрасывать большой объем таких отходов на дворовые мусорки запрещено, нарушителей могут наказать штрафом. Хозяева обязаны вызвать специализированный транспорт и перевезти такие материалы на площадки или в места переработки.

...
Общество
Центр Калуги снова не убирают
12:32 сегодня
3 1282
RudeBoy

Зажрался народ.

...
Общество
Центр Калуги снова не убирают
12:19 сегодня
3 1282
RudeBoy

...
Общество
В Калуге появились первые укрупненные номера на самокатах
12:14 сегодня
2 523
mrTJohn

А если отменить кредиты, то ещё и продукты подешевеют.

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге дешевеют квадратные метры жилья
11:59 сегодня
1 1094
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Калужские школьные автобусы для детей.🤪

...
Общество
3 сентября в Калужской области запустили школьные автобусы
10:58 сегодня
3 7866
Афиша
Фестиваль уличного кино и концерт ко Дню города: что подготовили для калужан в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6IjJBODZzQm41bWFrcmE0KzlWL2lEU0E9PSIsInZhbHVlIjoiU2czTE9aNHZ5QUQ4MjR1cGQyejRWMVMxR3ZsZ1FwRGdwQzkvTDlOajlOU2c0VjcvNUF1emZFTVV6ODh0TGc1YS9wNGVpb0pqRFFtUXpMVzNNeWN1eTE5Z0dYMnZvNm9OSC9ubU5Zb3gzc0dheUxiQ0l4bzJIQ2dkVjlYbXFDUjluL1lCSlZJbE0zSzNoRlhzYVlqNGJ2VWxQNzZQeVM3c2Qrd2Q2bTUyU3pyQVBpdHhGWTVXZjJpLzkxME5nVGIrUjRrTnpaU21LbXlhTERoNEN3a1p4QWpzcGFIWEtUVHRoU3FTU2dicnZERjE1YVp1T0VaQ0NzVS84NXc2dnFpQklWbS8rcG02S1JUZFVMckVzNWNzelFQK3FmK3UrK3IwclprQUdLdjh1b3ZyRmliTW5jejVtRERlYkVuVlhhcWIyYW4ySzhtTlhoSjFCOWkrMFdJN1FWUzExNWJGZUYrOXNyQmpoMllZV3B1OUtMWXFmLzlYdWJMR1JYTTRBN3dod09xb1RsQnd5K0dyNFhKWnYwUXdPS3RuV01Yankzd2NWeGRPZkdoaWJ5YU9aU0o0YVI0QzNvWFFOVTQ1eWZXS1EyRDMyWG9LZ0czUWt0Z1kvbzg3TER3QnBvK2UwT2wrRFNRTTNLRGl6ZnpFaVlSRC83ZFFtMnltcGlQeTZCWmFXR1RoZ0pjU2Ftd0tsamRIVnoxM1BkYnhCVnRYUloxUmhNSEh0cjZNQ2FBSGtlTEZNOGh3cTJpSnlDU0x4Tld0TFFmL0lsTXk4VkM4Z1Y0N2tmL0ovenBCVGFwV1RMOVNaM3I0eVpVeWU0cTRBeExlRkFmL0J4S25UQ3owVWpsSCIsIm1hYyI6ImFlNjI5NjA2MzhmNTA3M2RmYzQ4NzZiZjJlNjMzYThhYjU2YWY0NTQ5NmYzM2VlYjA2YjcyYTdmMGUwYzFhOTkiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6Ii8wL2NDZ211L1hJQmR3bVFJT0o4VkE9PSIsInZhbHVlIjoiMlBVM3RXdTNoaEI5TjFyQy9wS1dGSURqYnRuUG5zeDFHaC9YY1NIbk1DQVhyNktzTzBCYUtQc2c2MGlyUkJTYnBmV2R6QjFkbDlxcjh4eTgvKy9tRE0vdWtrNHdzd1RDS2RxR1VLYmdaSFcvdXJEZmJ2UXIxQnY5UVFBZDRXQ012MUI5RkFhSlRXKzZEZnVGak5yY3FZVVRtMkRhMlRWcVRtalhNMjBkaXV2NEFzU1E3T2d1VUlpSUEwa1FRTEw0bDFRb2dDZVBzQS9acWwzZUdFSGVydFpmRkR1VjFmNEpNMllVNWJKbVNYVWNJWFpvUjNvaTFTcXIycHNNZEVkWEEzU2FuU2FuOTVkMTJPQnZqSVdmWmkzZERLdE5lRytPQ2JpckIxMWVjV1k0ZzMrM3hOUEJkNkZkUzVqbkxUN2hrU25hL3ZobnJvY3hWQllDd3Q2d2VDNXBrSFdlV205R2p1QVU2WGVzQXpWRHNMUXh5T0N0QXlNZ0dWbEcyYnEvUUhpUXRLZ0dGbGJyVVcxSkZRVGR1dnp1dTNlY0xCclM0L1pNVVBMUjhQV2VlMXpBS0FXeTNheWlONjU1OHJpQyIsIm1hYyI6Ijk4YTcxNzM0MjBhNjI5YjdiZjBiNDU2YjVhZjNiMDg3ZDc0ODY3YTExMWZjMTVhMGNiNjE1Zjk0MGQ5NDZkMDAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+