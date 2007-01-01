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Новость дня Благоустройство

Движение по Синим мостам открыто

В субботу, 31 августа, в шесть утра автомобильный поток возобновил движение по реконструированному путепроводу.
Михаил Тырин
12:10 сегодня
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Мы побывали на объекте и убедились, что с сегодняшнего дня транспорт проходит поворот с Глаголева на Тарутинскую без всяких затруднений.

Транспортный узел еще не приобрел окончательный готовый вид – кое-где ведутся остаточные работы, в частности, устанавливаются отбойники. Не до конца оборудованы пешеходные зоны, нет бордюров. Однако, движению автомобилей и автобусов это не мешает.

Пока еще ведутся работы на повороте к ул. Зерновой, остальные улицы, примыкающие к Тарутинской, свободны для движения.

Общественный транспорт возобновил работу по привычному маршруту – теперь от путепровода до конечной «Ольговская» пусть свободен, правда, троллейбусов это пока не коснулось.

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Лента комментариев
Meshootka

ноября какого года, опять не уточнил

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Что есть, то есть.

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Получив огромную порцию матюков от жителей, увидел - ну наконец-то сняли асфальт на улице Билибина (от Московской площади до Ленина). Ну думаю, ко дню города то точно сделают. А, нет - нужно опять определённое количество матюков что-бы заасфальтировать и с днём города это никак не связано.😪

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Этим людям слово "стыдоба" неведомо. Всё заточено на то, как-бы хапнуть побольше и постоянно врать, врать и врать. Ну и конечный результат никому не интересен, кроме жителей.

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kaluga2

Первую машину на въезде на видео снимите для истории.

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Крендель на ГАЗике задрал уже всех - во все дырки лезет! Отдал бы ребятам на СВО - больше бы толку было!

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Уважаемый "голова" напишите по собственному будьте мужиком.. стыдоба ....

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ecilop

сам себя не похвалишь- никто не похвалит!!!!!!

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