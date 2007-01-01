Движение по Синим мостам открыто

В субботу, 31 августа, в шесть утра автомобильный поток возобновил движение по реконструированному путепроводу.

Мы побывали на объекте и убедились, что с сегодняшнего дня транспорт проходит поворот с Глаголева на Тарутинскую без всяких затруднений.

Транспортный узел еще не приобрел окончательный готовый вид – кое-где ведутся остаточные работы, в частности, устанавливаются отбойники. Не до конца оборудованы пешеходные зоны, нет бордюров. Однако, движению автомобилей и автобусов это не мешает.

Пока еще ведутся работы на повороте к ул. Зерновой, остальные улицы, примыкающие к Тарутинской, свободны для движения.

Общественный транспорт возобновил работу по привычному маршруту – теперь от путепровода до конечной «Ольговская» пусть свободен, правда, троллейбусов это пока не коснулось.