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Главная Новости Благоустройство В сквере Мира срезали 43 дерева
Благоустройство

В сквере Мира срезали 43 дерева

Все они были аварийными, сообщили в четверг, 29 августа, в управлении городского хозяйства.
Дмитрий Ивьев
10:39 сегодня
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Также там провели санитарную обрезку кустарников.

Покрашено 36 лавочек и 14 урн. Высажено 1800 цветов.

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Лента комментариев
colorkaluga

Я один увидел на видео только одну (ну, может две) урны на всю площадку? По нормальной логике около каждой лавки должна быть урна. Кстати, такая ситуация, практически, везде. Урн катастрофически мало и расположены они на таком удалении друг от друга, что приходится поискать куда выкинуть мусор. Далеко не каждый будет бегать с мусором в поисках ближайшей урны. И опять же, по нормальной логике, проще убирать из урн, чем ходить по большой площади и собирать "рассеянный" мусор.

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