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Калужане за день после уборки забросали мусором детскую площадку

Видео из Шопино в среду, 28 августа, опубликовало управление городского хозяйства.
Дмитрий Ивьев
14:47 сегодня
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Коммунальщики собрали там все бумажки и бутылки, но спустя сутки все опять было загажено, рассказали в управлении.

- Нами содержится не две-три, а 581 детская площадка, и все они требуют регулярной уборки, окоса и по необходимости ремонта, - говорится в официальном комментарии. - Городские службы, конечно же, опять уберут данную площадку, жаль только, что не все научены сохранять и беречь. Ведь чистота и уют города зависит от каждого из нас.

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