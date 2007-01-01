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В калужском селе забросили площадку с тренажерами

Дмитрий Ивьев

В среду, 28 августа, о выявленных проблемах в селе Чернышево Думиничского района сообщили в прокуратуре области.

Дмитрий Ивьев 248 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники