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Благоустройство

В калужском селе забросили площадку с тренажерами

В среду, 28 августа, о выявленных проблемах в селе Чернышево Думиничского района сообщили в прокуратуре области.
Дмитрий Ивьев
11:00 сегодня
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Местная администрация не приводила тренажеры в порядок: они начали ржаветь, пластиковые элементы повреждены, на крыше проломы.

От чиновников потребовали провести ремонтные работы.

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