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Благоустройство

В Калуге обновили паровоз в сквере ВЛКСМ

Его покрасили в черный цвет. Также вернули детали декора, сообщили 28 августа в городской управе.
Дмитрий Ивьев
09:37 сегодня
1 491
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Рядом с паровозом высадили несколько туй.

Напомним, Л-3540 установили в Калуге в 2020 году.

Изготовленный 70 лет назад паровоз привезли в наш город из Красноярска. Это памятник труженикам советских железных дорог, заявили в горуправе.

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Лента комментариев
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mrTJohn

Наш паровоз вперёд летел.

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1 481
Bungee

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elisei

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elisei

22-30 люди едут с работы,кто?На заводах с 4 до 12 вторые смены,да и большинство заводов, обеспечивают такси своим сотрудника в вечерние смены,ТРЦ все закрыты уже после 10,магазины подавно все до 7-8 вечера.Скорее едут на общественном едут отдыхать в центр города,и то молодь одна,ибо те кто работает,они отдыхают дома..

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