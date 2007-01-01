В Калуге обновили паровоз в сквере ВЛКСМ

Его покрасили в черный цвет. Также вернули детали декора, сообщили 28 августа в городской управе.

Рядом с паровозом высадили несколько туй.

Напомним, Л-3540 установили в Калуге в 2020 году.

Изготовленный 70 лет назад паровоз привезли в наш город из Красноярска. Это памятник труженикам советских железных дорог, заявили в горуправе.