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Благоустройство

В Калуге начался ремонт здания дома культуры на Малинниках

Наши читатели сообщают, что уже несколько недель идут активные строительно-ремонтные работы в здании ДК.
16:19 сегодня
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Автор: Елена Сумак.
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Ремонтируют часть строения, которая принадлежит детской спортивной школе «Торпедо».

Другая часть здания, где, ко всему прочему, разместилось представительство горуправы, остается нетронутой.

Вход в дом культуры «Малинники» покрасили свежей краской, ремонт на той части здания не проводят.

Городская управа пока не давала комментарий на этот счет. Возможно, долгожданный ремонт, который не могла провести горуправа из-за «отсутствия средств», юным калужским футболистам могли подарить федералы. Не так давно высокие гости открывали здесь новое футбольное поле. 

Ранее мы рассказывали, в каком состоянии находилось это здание долгие годы.

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