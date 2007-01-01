В Калуге начался ремонт здания дома культуры на Малинниках
Ремонтируют часть строения, которая принадлежит детской спортивной школе «Торпедо».
Другая часть здания, где, ко всему прочему, разместилось представительство горуправы, остается нетронутой.
Вход в дом культуры «Малинники» покрасили свежей краской, ремонт на той части здания не проводят.
Городская управа пока не давала комментарий на этот счет. Возможно, долгожданный ремонт, который не могла провести горуправа из-за «отсутствия средств», юным калужским футболистам могли подарить федералы. Не так давно высокие гости открывали здесь новое футбольное поле.
Ранее мы рассказывали, в каком состоянии находилось это здание долгие годы.
Это импотенция в области управления городским хозяйством, прикрытая старыми добрыми советскими традициями. В случае госсобственности, как при советах, это имело смысл, не важно как переставляется раб сила - с завода отправляли в колхоз или на стройку - все в итоге работали на государство. Сейчас частное предприятие путём "переговоров" заставили "взять шефство над парком", в убыток себе они делать это не будут, просто включат затраты в стоимость своей продукции и конечный потребитель заплатит рублём....