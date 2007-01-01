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Благоустройство

Семь калужских городов победили во всероссийском конкурсе

Дмитрий Ивьев
10:35 сегодня
0 261
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Итоги были подведены 26 августа на форуме малых городов и исторических поселений в Калуге, рассказал губернатор Владислав Шапша.

Победители получат федеральное финансирование на благоустройство своих территорий.

В Людиново приведут в порядок набережную и Фонтанную площадь.

В Обнинске реализуют проект «Наукоградские маршруты».

В Боровске обновят монастырский сад.

В Мещовске будет благоустроен «Гуляй-парк».

На берегу Жиздры появится территория отдыха на берегу «Жив-Здрав».

В Юхнове благоустроят родник и берег пруда.

А в Сухиничах будет реализован проект «Обаяние Баевки: прогулки на ключах». 

Победителей поздравил губернатор Владислав Шапша.

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Лента комментариев
shurup

Вообще-то, когда анонсировали проект, предполагалось, что будет 2 моста (по одному в каждую сторону) + глобальная реорганизация движения с расширением прилегающих улиц Тарутинская, Глаголева и прочих. А по итогу мы имеем один узкий мост и туманную перспективу улучшения дорожной ситуации.

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Из такой-то гимназии. Он, кстати, не первый.

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ajax

Вот, это взлёт! Только такого пана директора школе и не хватало! На фоне Зеленова...(( Богатый педагогический опыт, да уж...

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Потрачено

Это импотенция в области управления городским хозяйством, прикрытая старыми добрыми советскими традициями. В случае госсобственности, как при советах, это имело смысл, не важно как переставляется раб сила - с завода отправляли в колхоз или на стройку - все в итоге работали на государство. Сейчас частное предприятие путём "переговоров" заставили "взять шефство над парком", в убыток себе они делать это не будут, просто включат затраты в стоимость своей продукции и конечный потребитель заплатит рублём.

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За всю жизнь Пушкин был фигурантом 30 дуэлей, правда, подавляющее большинство из них по разным причинам не состоялось. При этом Александр Сергеевич с двадцати шагов попадал пулей в пулю и слыл на редкость метким стрелком.

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shurup

Вот это карьера!! Был физруком, стал директором 🤓

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О.В.

Полностью согласна с комментарием RudeBoy.

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