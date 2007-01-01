Семь калужских городов победили во всероссийском конкурсе
Итоги были подведены 26 августа на форуме малых городов и исторических поселений в Калуге, рассказал губернатор Владислав Шапша.
Победители получат федеральное финансирование на благоустройство своих территорий.
В Людиново приведут в порядок набережную и Фонтанную площадь.
В Обнинске реализуют проект «Наукоградские маршруты».
В Боровске обновят монастырский сад.
В Мещовске будет благоустроен «Гуляй-парк».
На берегу Жиздры появится территория отдыха на берегу «Жив-Здрав».
В Юхнове благоустроят родник и берег пруда.
А в Сухиничах будет реализован проект «Обаяние Баевки: прогулки на ключах».
Победителей поздравил губернатор Владислав Шапша.
Это импотенция в области управления городским хозяйством, прикрытая старыми добрыми советскими традициями. В случае госсобственности, как при советах, это имело смысл, не важно как переставляется раб сила - с завода отправляли в колхоз или на стройку - все в итоге работали на государство. Сейчас частное предприятие путём "переговоров" заставили "взять шефство над парком", в убыток себе они делать это не будут, просто включат затраты в стоимость своей продукции и конечный потребитель заплатит рублём....