Семь калужских городов победили во всероссийском конкурсе

Итоги были подведены 26 августа на форуме малых городов и исторических поселений в Калуге, рассказал губернатор Владислав Шапша.

Победители получат федеральное финансирование на благоустройство своих территорий.

В Людиново приведут в порядок набережную и Фонтанную площадь.

В Обнинске реализуют проект «Наукоградские маршруты».

В Боровске обновят монастырский сад.

В Мещовске будет благоустроен «Гуляй-парк».

На берегу Жиздры появится территория отдыха на берегу «Жив-Здрав».

В Юхнове благоустроят родник и берег пруда.

А в Сухиничах будет реализован проект «Обаяние Баевки: прогулки на ключах».

Победителей поздравил губернатор Владислав Шапша.