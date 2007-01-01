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Историческую вывеску установят на улице Ленина в Калуге

У букв на надписи «Одежда» появилась неоновая подсветка.
Дмитрий Ивьев
16:09 сегодня
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Фото: Алексей Комов.
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- Совсем скоро они прибудут из московской мастерской в Калугу, - рассказал 26 августа главный архитектор города Алексей Комов. - Работа заняла действительно много времени, но результат превзошёл все ожидания. Буквы остались исторические, они внимательно отреставрированы, а неон на буквах «настоящий, как в советскую эпоху».

Монтаж вывески намечен на конец сентября.

Напомним, магазин одежды с такой вывеской в годы СССР располагался рядом с филармонией.

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