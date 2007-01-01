Миллиард рублей вложили в развитие калужских малых городов

Губернатор Владислав Шапша и министр строительства России Ирек Файзуллин 26 августа открыли в Калуге форум «Развития малых городов и исторических поселений».

Участие в нем принимает более 3000 человек, которые обсудят вопросы градостроительства, повышения качества жизни и создания комфортной городской среды.

На открытии форума Владислав Шапша отметил, что на развитие городов Калужской области в рамках нацпроектов и госпрограмм направлено более миллиарда рублей.

- Сегодня в Калужской области 82% городов имеют благоприятный для жизни индекс качества городской среды, - подчеркнул губернатор.