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Благоустройство

Миллиард рублей вложили в развитие калужских малых городов

Губернатор Владислав Шапша и министр строительства России Ирек Файзуллин 26 августа открыли в Калуге форум «Развития малых городов и исторических поселений». 
Дмитрий Ивьев
12:50 сегодня
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Участие в нем принимает более 3000 человек, которые обсудят вопросы градостроительства, повышения качества жизни и создания комфортной городской среды.

На открытии форума Владислав Шапша отметил, что на развитие городов Калужской области в рамках нацпроектов и госпрограмм направлено более миллиарда рублей.

- Сегодня в Калужской области 82% городов имеют благоприятный для жизни индекс качества городской среды, - подчеркнул губернатор.

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Лента комментариев
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