Миллиард рублей вложили в развитие калужских малых городов
Участие в нем принимает более 3000 человек, которые обсудят вопросы градостроительства, повышения качества жизни и создания комфортной городской среды.
На открытии форума Владислав Шапша отметил, что на развитие городов Калужской области в рамках нацпроектов и госпрограмм направлено более миллиарда рублей.
- Сегодня в Калужской области 82% городов имеют благоприятный для жизни индекс качества городской среды, - подчеркнул губернатор.
В Светлогорске можно поправить здоровье в местных санаториях и пансионатах. Жильё, еда и развлечения здесь доступны по цене. Однако стоит учесть, что короткий курортный сезон и прохладная морская вода делают этот город менее подходящим для пляжного отдыха. Здесь чистый воздух, сосновые леса, прекрасный морской променад, интересные памятники и колоритные фахверковые дома....