+25...+26 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство В Бетлице установили декоративное освещение в парке
Благоустройство

В Бетлице установили декоративное освещение в парке

Проект реализован в рамках программы инициативного бюджетирования, рассказала 26 августа министр финансов Калужской области Валентина Авдеева. 
Дмитрий Ивьев
11:17 сегодня
0 126
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В парке появились опоры, гирлянды, прожекторы и табло.

На создание объекта благоустройства ушло 1,698 миллиона рублей. Из них 1,3 миллиона выделили из областного бюджета.

- Благоустройство сельских поселений не только улучшает качество жизни сельских жителей, но и является одним из направлений устойчивого развития данных территорий, - прокомментировала Авдеева.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
3 оценили
0%
0%
0%
0%
100%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
jajil43

В Светлогорске можно поправить здоровье в местных санаториях и пансионатах. Жильё, еда и развлечения здесь доступны по цене. Однако стоит учесть, что короткий курортный сезон и прохладная морская вода делают этот город менее подходящим для пляжного отдыха. Здесь чистый воздух, сосновые леса, прекрасный морской променад, интересные памятники и колоритные фахверковые дома.

...
Новости партнеров
Чем отдых в Калининградской области привлекает калужан
11:19 сегодня
13 4906
Александр KU

Калуга город пенсионеров. Запретите жить! Роддом-Работа-Морг. Калуга любит только марафоны, выступления городских коллективов и запрещать любые другие виды отдыха в городе.

...
Общество
В Калуге электросамокат столкнулся с электровелосипедом
11:02 сегодня
3 963
Потрачено

Вижу строительную технику hyundai (Ю Корея) hitachi (Япония) JCB (Великобритания), в случае импортозамещения ладошкой будем копать ямы.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Что сейчас происходит на главной стройке Калуги - Синих мостах
10:36 сегодня
5 3966
amorph

Судя по фото там еще конь не валялся..

...
Статьи, аналитика, репортажи
Что сейчас происходит на главной стройке Калуги - Синих мостах
08:47 сегодня
5 3966
best85

Только не забыли бы обочины отсыпать и съезды на второстепенные улицы не выборочно,а на все прилегающие асфальтировать .

...
Общество
В Тарусском районе Калужской области к 5 сентября откроют участок дороги
08:38 сегодня
1 658
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

1866 – имам Шамиль принял присягу на верность и подданство России. Торжественное мероприятие проходило в Калуге, в здании Дворянского собрания и было запечатлено фотографом Гольдбергом, создавшим групповое фото. Свою работу Гольдберг преподнес императору и в награду получил золотой перстень.

...
Общество
26 августа в Калуге открылось первое женское училище
08:18 сегодня
1 307
mrTJohn

Вот если бы 24.88.24, то ещё туда сюда...

...
Общество
В красивую дату в Калуге поженились 63 пары
07:49 сегодня
2 735
mrTJohn

Война машин. Начало.

...
Общество
В Калуге электросамокат столкнулся с электровелосипедом
07:46 сегодня
3 963
mik27

не земляк , а бандит

...
Криминал
В Подмосковье разбойник из Калужской области сбросил с третьего этажа свою возлюбленную
00:48 сегодня
1 1211
mik27

всё пиарится

...
Общество
Бастрыкин устроил разнос подчиненным в Калужской области
20:16 25.08
1 3646
Афиша
Фестиваль уличного кино и концерт ко Дню города: что подготовили для калужан в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6IjMrTVJBZEo3ZjRncFFKOC92d2RrSGc9PSIsInZhbHVlIjoiVFFRdSttNWZvaTJLdTJRZk5EK3RsU1I5RWk4ZSswTW1XK3F2eVovV3htdWtMd3ppd1JsWHhUWUxkN0VSUHlGb05jdkpLZEZDREkxU2hYekRidTIxMlMwUWZRcXZteFFySG11cDMwbGhoUkh1ZnJWZ25vQzVhdElJdDhWTUxXaHFEWXk4WkFYMW4vZ2c4V0gzeENlVDVnK3BVdG5UNytGVUU0Rm5xSmQ2YkI1T2lrVG9iQ1UvbGNEZ2tzVHRoek9HSFNsMDZ4TVo1aThhRWJoYmdIL00vZkhQdkpFK3VaSHE5QnlneEsyemY4bURKVFdvOUZmczRNVm92TEtqd3pkZUtQd3JFUVRoVVZUNG1RWG5CbHNOTS9mR0hPTy9heWpzSjB1eVVYc0JLRDFrM0o5K1J0bmw4Ym5XaHdlTU5LMWJpMzJ0ZkFCaVlDSHBDdkFmZ3lHNE1TSjVOZ2JXd2prQ3lCRnlsMitmNHN0NXNkd1dyYzl0RUQ2QTFYK2VMaXVxQ2VXVkp5bW1zcmE2Y0h1VnpKakN1SEF5dXJZaGQyUWl4NFFaV1U1aFM2NUorWEpDVElVV09uanVuMnQ0UnBiSzJGejFEbE1jZHZra0Qxd2pYaTg4MXVxTFAxaEpNYytQY1I4YS9ETklCNTdVdW96Mmx0K1phcVNFR3p1cjk1WWVQVE9mMzBuajIzTFZJbGx4K0lzWFA1eFoxY1dpbWhRVUhUd1Bsb2d5d3lkNVBFdmpOYTBwUXJvVkZiVHFvMVlnVUNWTFM1blhvdEtkYzZTTklYQ0NQMGtvclZnZDB3UE0rUlN2NW1ubkVIKzlOQkRiNWZ1OGtYMlBRbUZSM25RLyIsIm1hYyI6ImNlYjdmNDMyNDFiOGRmMzVhN2ZiYjRlZmIwMmYzZjA0ZTkxNzdjOTkxM2UwOWJmYTZjYThmMzRhZDUzZTZlMzMiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6InJwUXhoOVpEZ29jaU14R3hvVWxvQVE9PSIsInZhbHVlIjoiVmVpSnM0L251dk5yclVWLzd3YlZpQ3NBb0FKcmFIZjZMOXJQVEZkcW5NaXZiQzI4c1c3SjFvbzkxTi9zUVVuMU1KejF3a1RVLzFSY3EraGczRFQrRFJWNVYrRmtvWDBwNTIrL0hsWmNKNHl3WTlUQk0reUlrZXpxOTM2elpXaFBMZThlVUNMTnl1REhxTTZJU1k1VW01dkNNYWk2ZnRpcFozRWlEOEZmNXh2T0w1UTVHV1ZXSlBlMVh5MWg5bDh0RVArWnFKQnNyWGNtekNubER6aHpGWWN2MUxqMzJoZXY3S3o0ZzVGWU4zV1l3aHhEa0U0WHpMV3ZCQTc2OGI3bURDeXBTNzVDbTcyT2tnRWRPanc5b2s4VEQzQzBzRzczT0tSTnVrRlV4dE1zRUFqejc4cDI0RlNFbzNnQVZ5czFhc0c4UGhWei96RnRWYjJoa1MxdkhoVUlzcytpVG1tQXVDcmlySkVzZ2JSSDJwSmQvNEZGci9ybGwwY0JTQkhSQWUwS2h4d2Z6TUhLdTFjaDRoRHlJNkN3bHYrZVoybGp0VTh4VlRmQmpNZWRFdmg4ME1TcGJxWDYvUGhMY243KyIsIm1hYyI6ImM3YzVmM2Q5YzhkNTQ5MTE0NmJlMzk0NGQ0ODI1YjgwOGJjOGYxMmZmZGJlOTAyMTAyY2RiNTYyZDA5Mzg0NmMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+