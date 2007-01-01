В Бетлице установили декоративное освещение в парке
В парке появились опоры, гирлянды, прожекторы и табло.
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