В Бетлице установили декоративное освещение в парке

Проект реализован в рамках программы инициативного бюджетирования, рассказала 26 августа министр финансов Калужской области Валентина Авдеева.

В парке появились опоры, гирлянды, прожекторы и табло.

На создание объекта благоустройства ушло 1,698 миллиона рублей. Из них 1,3 миллиона выделили из областного бюджета.

- Благоустройство сельских поселений не только улучшает качество жизни сельских жителей, но и является одним из направлений устойчивого развития данных территорий, - прокомментировала Авдеева.