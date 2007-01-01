В Калужской области детскую площадку придётся принимать в третий раз

В городе Ермолино Боровского района строители в очередной раз не смогли сдать объект в эксплуатацию.

Благоустройство парковой зоны у Дома культуры «Полёт» в Ермолино затягивается.

За приведение в порядок этой территории проголосовало около тысячи местных жителей. Объект вошёл в программу «Формирование комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда».

После первой неудачной для строителей приёмки, подрядчик проложил новые пешеходные дорожки, поставил лавочки и провёл освещение, - сообщили в пятницу, 23 августа, в администрации Боровского района.

Вторая попытка сдать площадку не удалась, хотя, как добавили в местной администрации, подрядчик устранил практически все недочёты.

О дате третьей попытки не сообщается.