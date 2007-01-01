В Калужской области детскую площадку придётся принимать в третий раз
Благоустройство парковой зоны у Дома культуры «Полёт» в Ермолино затягивается.
За приведение в порядок этой территории проголосовало около тысячи местных жителей. Объект вошёл в программу «Формирование комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда».
После первой неудачной для строителей приёмки, подрядчик проложил новые пешеходные дорожки, поставил лавочки и провёл освещение, - сообщили в пятницу, 23 августа, в администрации Боровского района.
Вторая попытка сдать площадку не удалась, хотя, как добавили в местной администрации, подрядчик устранил практически все недочёты.
О дате третьей попытки не сообщается.
Не экономят топливо и ресурс техники, потому что отсутствует учёт его расходами все издержки с лихвой покрываются удорожанием проезда для населения. Вот и вся логика. А про охлаждение коробок передач на стоянке работой двигателя - просто бред некомпетентности и навешивание лапши на уши обывателя. Маргиналами они нас называют, продвинутые Либеро демократы....