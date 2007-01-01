+19...+20 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство В Калужской области детскую площадку придётся принимать в третий раз
Новость дня Благоустройство

В Калужской области детскую площадку придётся принимать в третий раз

В городе Ермолино Боровского района строители в очередной раз не смогли сдать объект в эксплуатацию.
Владимир Андреев
09:27 сегодня
0 221
Администрация Боровского района.
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Благоустройство парковой зоны у Дома культуры «Полёт» в Ермолино затягивается.

За приведение в порядок этой территории проголосовало около тысячи местных жителей. Объект вошёл в программу «Формирование комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда».

После первой неудачной для строителей приёмки, подрядчик проложил новые пешеходные дорожки, поставил лавочки и провёл освещение, - сообщили в пятницу, 23 августа, в администрации Боровского района.

Вторая попытка сдать площадку не удалась, хотя, как добавили в местной администрации, подрядчик устранил практически все недочёты.

О дате третьей попытки не сообщается.

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
дядя саша 1

Может лучше было бы потраченные деньги бойцам отправить?

...
Общество
На въезде в Калугу поднят самый большой в регионе флаг
08:58 23.08
2 2791
VGA

На... Зачем?

...
Общество
На въезде в Калугу поднят самый большой в регионе флаг
19:55 22.08
2 2791
mason

Да и девки раньше были красивее 🙂

...
Общее
Кольцо площади Победы стало тоньше?
16:38 22.08
1 336
4еловек

А перекройте себе горло

...
Авто и транспорт
Какие улицы Калуги перекроют на День города
09:47 22.08
2 2156
Белый Орёл

А перекройте себе горло

...
Авто и транспорт
Какие улицы Калуги перекроют на День города
00:45 22.08
2 2156
ajax

Предварительно, в среду, 21 августа...

...
Происшествия
В Калуге произошло жесткое ДТП со смертельным исходом
22:42 21.08
4 3967
Александр Щербаков

было дело они там даже буфер из автомобильных покрышек ставили.

...
Происшествия
В Калуге произошло жесткое ДТП со смертельным исходом
14:33 21.08
4 3967
mrTJohn

Может, надо уже какой-нибудь щадящий забор там поставить, чтоб не в смятку?

...
Происшествия
В Калуге произошло жесткое ДТП со смертельным исходом
14:07 21.08
4 3967
mrTJohn

С завидной регулярностью ФСИНовский забор сносят. Крутой спуск и поворот в конце на 90 грд. не каждый гонщик осилит. Особенно в период, когда вода, что стекает со всей Н.Козинской, в конце подмерзает.

...
Происшествия
В Калуге произошло жесткое ДТП со смертельным исходом
14:06 21.08
4 3967
wolkmart

Не экономят топливо и ресурс техники, потому что отсутствует учёт его расходами все издержки с лихвой покрываются удорожанием проезда для населения. Вот и вся логика. А про охлаждение коробок передач на стоянке работой двигателя - просто бред некомпетентности и навешивание лапши на уши обывателя. Маргиналами они нас называют, продвинутые Либеро демократы.

...
Авто и транспорт
Калужане остались довольны изменениями в автобусах северного направления
12:21 21.08
4 3882
Афиша
Фестиваль уличного кино и концерт ко Дню города: что подготовили для калужан в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6ImVHWnVBYkx6V2d5WHFOSFhvRzBsYkE9PSIsInZhbHVlIjoiYXdtVUpPalZpNk5QdEd5OUpwOE91YlFWUUt0QlhreE1wWWE2YjFXOUJKN2poYVZsYTl3UWRJVGhYWHJJK21tWFhIZ09ZUUpIUWpqTjR3ZWs5UWhCOVgwZWpqT3EwZE02WngwWGdEZzhkWnhVRXlaVmhXdjdVOVBOeEViZU5rTjFZdSs2MnJPQ1k3YzZ3ZkN4TEJSbDNScFRIVEg2U29mRDNnY1hiNUMyYUFjSnhBR2VrMzBhc2FQemttR2RIZHZseVVWNjJndVJabWZRRUx4WjIrdkk4TUpUMHhMeVdpUG4ydkkxdmg1UEpOUyszQzBBQ05CbVRPa25GNDh0UUw3K0tlTkVkWHhHU1UwQlB1bkU3YUdTTzhXVFJ4Wm1acWxPMUlEV1I4S1YzVDBjdjlQekRUbG80SFRuU3ZGRzYrbTBrTXNkTkk0VW9iRm44dVNZcVNldGJmajhFN3c5YlhvRngwYVYwQ0RXRGVGUk8wSit1WG1DaWN0YlAyUWlpUE9wQ2E1M0F6bGxKN2xRTnFma01PVnlpODRlYVBKMlM3MGlwQkZHM3p3eHhNUXd0T2l3TkJwSWtxMWJOQ0dPd1dFTVZwU1VVZWdZNW9ZemR2ckhtQm51MkVLTWwrK0FURDhuWERrVGlBTVpNNE0xNFZtR1ZiZFB1ODFIcjZMcVBSSnZzYVlvM3R6Q0ZUSzJCTWNEY0VZVjFlZXRHL090ZVd1SGVSaXdzWjBYV2Y1VXI3b2tVREdsaXNNZEtNbFZKU29GblpsVGlYR3JiRDZJeE93Z1g3d2hWdnNDempVS2hrWlFTTnpMZW1EeHBpTVg1ZWZMT1pqbk9DNE1CMGt6NE9iMCIsIm1hYyI6ImY1MTA1NjAyNmMyZWZkNjVlZjA4NmU2YTVmNjFjNDdjZmQyZDE0Yjg3ZGQ1ZWZlY2Q5MWEwNGNiZmNmOTM0MGIiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6ImdCdEZiUmxVaWxvbU5IRDg3aFhzNHc9PSIsInZhbHVlIjoiNUlEZGZyeUhEaDFtTmlMVXNqeW1ESVVFWVBFakF4NG1nWFJxWHh5c3RYaWk0RHNiVUd2U1pSR2JueVY3UjFLTE9jVGNBZjZJazN5bW1PcFFzbTh2QWNnUHA1TWN0aC9JRnpuUUtiZGVvbGU0RVM0U2lQb3dkczh2RUdqZGNQSkRxWGlHKzRPTHBUMFN5YnRpdzhjVjE3bWpHa0ozcnE5aVpVLzFqQ1F4OWNZdzRsb1VURTZvTTJ5eG54bk9BVCtzM1ZPUkp2ZUFsdzhtaU1UbXJjMkVyc3VNTDB6aWFLQWx0dUxtNHFISk8yMWl0UGkyZDNTTHZBbnh0MXZJd3RkS2hZK2lQVDZjSXFSZEZWUU95Z0pyUjNnNnFrN3UwRXFWS2haRkJ1K2NEQ2tSbGVZcGtLMHR6V2VqcGJFanBZUVY4MnlDejR2bE1rN3EvVUd4YkRJWStOeWJwZTZOVS9jTTVNNUg2RVlnejRCdmV4ellTckQzK09rMnJ4RGluK1JiYUN2NTIwMjhVaDVkNUwxM21DZC9NNGg1ZE90OFhMK1dvV0lKZFFtQ0xUSm1PNHBHVElja2FnT3UzU1FtaExSMiIsIm1hYyI6IjkwZjQyMjNlODAxZTlmMGFhMzEyYmE1OTY3ZGNhOGZmYTAxYjZkNzdmNGViMTAxZjVmMGJlZGZjYzYyNThjMjUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+